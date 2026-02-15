Antonio Hidalgo: «Debemos afinar en el último tercio y no cometer errores que nos penalicen»

Para Antonio Hidalgo, la clave de la derrota del Deportivo frente al Castellón estuvo en la eficacia. «Con dos tiros, nos hacen dos goles. Nosotros tuvimos diferentes situaciones y no las materializamos, eso nos penalizó», indicó el entrenador blanquiazul. «El segundo gol nos deja tocados, nos hace mucho daño. Estábamos bien, pero, a partir del 2-0, nos precipitamos», agregó.

El preparador del Deportivo lamentó la falta de puntería del cuadro coruñés. «Tenemos el larguero de Soriano y situaciones claras de Mella y Yeremay. Tenemos que hilar más fino ahí, pero ellos defendieron muy bien esas situaciones de área», apuntó. «Fue un partido muy igualado y tuvimos el balón en muchos momentos. A partir de su segundo gol, ellos meten gente por dentro y nos mueven de lado a lado, empiezan a faltarnos piernas. En los últimos minutos, estuvimos más desajustados, pero sin sufrir ocasiones claras. El equipo compitió hasta el final», explicó Hidalgo.

El entrenador del combinado coruñés valoró la primera titularidad de Riki con el Deportivo: «Nos dio superioridad por dentro, pausa y conducciones para eliminar rivales y superar líneas de presión. Al final, tenemos que hacer su cambio, que no estaba previsto. Queríamos meter otro jugador de ataque».

Hidalgo también evaluó el resultado desde el punto de vista clasificatorio. «Cuando pierde el Dépor, nunca es un buen día, pero esto es larguísimo y hay que levantarse. En esta categoría hay que saber sufrir y veo al equipo con buenas sensaciones, estamos compitiendo bien contra los rivales de la parte alta, muy cerca de ellos. Hay que afinar para competir mejor en el último tercio y no cometer errores que nos penalicen», concluyó.