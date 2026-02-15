Castellón - Deportivo: Castalia, mundo de los sueños

Con la ilusión intacta y la esperanza de ser capaz de competir al máximo nivel de exigencia, el Deportivo apela a su versión visitante para asaltar Castalia (21.00, LaLiga Hypermotion TV) en el partido de la jornada de Segunda División. Este domingo, y tras un fin de semana marcado por la climatología y la dificultad de llegar a Castellón, en plena alerta por fuertes vientos, los pupilos de Antonio Hidalgo buscan dar un golpe en la mesa de la competición y sueña con un triunfo que le permita volver a ocupar la zona de ascenso directo. En frente, la escuadra más en forma de la categoría. El arsenal blanquiazul, encabezado por Yeremay Hernández, deberá encontrar la fórmula para abrir brecha.

El Deportivo acude al asalto a Castalia con todas sus naves a disposición de Antonio Hidalgo. Los blanquiazules se ponen, por un día, el disfraz de underdog ante uno de los grandes candidatos a jugar la próxima temporada en Primera División. Se lo ha ganado a pulso el equipo de Pablo Hernández, que llega con unos números envidiables a la cita tras cinco partidos consecutivos sin encajar un gol y 10 victorias en las últimas 14 jornadas. Solo el Cádiz ha logrado interrumpir la racha invicta orellut, que no hinca la rodilla desde el mes de octubre. Un tiempo en el que el estadio del inmortal ha visto 7 victorias consecutivas que le han permitido consolidarse como el cuarto mejor local de la competición con un partido menos y margen para, de vencer, terminar la semana en lo alto.

Las novedades en el Deportivo

Antonio Hidalgo deberá decidir qué Dépor quiere ver y, en función, qué piezas elegir. El de Canovelles cuenta con un elenco completísimo y ninguna baja. Tras mostrar una cara muy ofensiva ante el Albacete, el duelo ante el Castellón invita a ver una versión más conservadora del equipo, con el posible regreso de Diego Villares al centro del campo o, incluso, la primera titularidad para Riki Rodríguez en la medular. En caso de que apueste por el de Samarugo, el pulpo podría replicar su rol ante el Racing de Santander, enfocándose en la presión en la primera línea junto al ariete y delegando la elaboración en Mario Soriano, convertido ya a cerebro del equipo a tiempo completo.

La entrada de Riki supondría un planteamiento distinto, enfocado a tener más posesión, priorizando la seguridad en la circulación del esférico ante un Castellón que sabe hacer mucho daño al contragolpe.

Mario Soriano, en el Cultural - Deportivo / Fernando Fernandez

'Casting' en la parte ofensiva

Hidalgo maneja otras dos dudas. Su once está prácticamente decidido desde hace varias jornadas, pero tanto la banda derecha como la delantera son las zonas en las que más competencia abierta hay. David Mella, para transitar rápido y ayudar a Altimira, emerge como opción preferencial por delante de Luismi, quien actuó por dentro ante el Albacete. Mulattieri y Eddahchouri pugnan por encabezar el ataque. El italiano ha mejorado en las últimas semanas y aporta esa capacidad de espaldas para descargar balones largos que el neerlandés no tiene.

El Deportivo es el huésped de la categoría que más goles anota (24), el que más victorias (7) ha logrado, y el cuarto que menos goles encaja. Precisamente, los tantos en contra son la asignatura pendiente. Los de Hidalgo solo han logrado una portería a cero en los últimos nueve duelos. Momento para sellar la portería de Ferllo y asaltar un templo casi intocable.

En el Castellón, Pablo Hernández recupera a Mellot y a Brignani tras ser baja por acumulación de tarjetas. En su once, podría haber cambios en ataque, y entrar Álex Calatrava en la mediapunta y Pablo Santiago en la banda.

Los posibles onces titulares

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Mulattieri.

Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez, Sienra, Alcázar; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Calatrava, Cipenga; y Camara.