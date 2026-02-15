En Directo
CD Castellón - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de Segunda División en Castalia
Ninguno de los dos clubes facilitó lista de convocados
El Dépor desde anoche en Castellón
El Deportivo se medirá esta tarde al equipo más en forma de Segunda División
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos con el directo del Castellón-Deportivo. Se miden segundo contra cuarto en la tabla
