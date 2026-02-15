Fútbol | Deportivo
Uno a uno del Deportivo ante el Castellón: Mella tira del carro en Castalia
Loureiro y Lucas Noubi dejan huella en una mala actuación de Eddahchouri y José Ángel
El Deportivo se marchó sin los tres puntos de su visita al Castellón. A pesar de plantar cara, dos golazos de los olleruts dejaron los tres puntos en Castalia tras una actuación con luces y sombras en el equipo que utilizó Antonio Hidalgo. David Mella fue el pulmón y el corazón del ataque, mientras Loureiro y Lucas Noubi hicieron sus deberes en defensa. Sin embargo, no fue suficiente para compensar actuaciones con menos brillo de otros compañeros.
El mejor
David Mella (7): La principal fuente de peligro del Dépor. Sus arrancadas merecieron mejores finales.
Once inicial
Álvaro Ferllo (4): Le sorprendió el primer gol y reaccionó demasiado tarde ante el golazo de Calatrava.
Altimira (6): Ofreció soluciones con el balón en los pies, pero sufrió en labores defensivas.
Lucas Noubi (7): Ganó todos sus duelos directos en un partido muy exigente para la defensa.
Loureiro (7): Muy concentrado y siempre atento para interceptar a los velocistas del Castellón.
Quagliata (5): Hizo algunas florituras en ataque, pero le costó secar a Cipenga en campo propio.
José Ángel (3): Se le hizo de noche ante la presión intensa del Castellón.
Riki (5): Discreto en su primer día como titular. Repartió juego, pero no rompió el partido.
Mario Soriano (6): Trató de enchufar a sus compañeros en la zona de ataque, pero no tuvo premio.
Yeremay (4): No marcó las diferencias. Le taparon varias oportunidades y le leyeron los regates.
Eddahchouri (2): Una calamidad con el balón en los pies. Inofensivo cerca de los dominios de Matthys.
Los suplentes
Luismi Cruz (5): Creó inquietud.
Mulattieri (4): Se le escapó un control en posición de remate.
Ximo Navarro (5): Correcto.
Stoichkov (5): Sin peligro.
Villares (-): No tuvo tiempo.
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista
- La senda que proyecta la Xunta en A Coruña discurre por tramos ya completados
- Usuarios del Talón Restaurante en A Coruña: «Es una forma de salir de casa y socializar»