Uno a uno del Deportivo ante el Castellón: Mella tira del carro en Castalia

El Deportivo se marchó sin los tres puntos de su visita al Castellón. A pesar de plantar cara, dos golazos de los olleruts dejaron los tres puntos en Castalia tras una actuación con luces y sombras en el equipo que utilizó Antonio Hidalgo. David Mella fue el pulmón y el corazón del ataque, mientras Loureiro y Lucas Noubi hicieron sus deberes en defensa. Sin embargo, no fue suficiente para compensar actuaciones con menos brillo de otros compañeros.

El mejor

David Mella (7): La principal fuente de peligro del Dépor. Sus arrancadas merecieron mejores finales.

Once inicial

Álvaro Ferllo (4): Le sorprendió el primer gol y reaccionó demasiado tarde ante el golazo de Calatrava.

Altimira (6): Ofreció soluciones con el balón en los pies, pero sufrió en labores defensivas.

Lucas Noubi (7): Ganó todos sus duelos directos en un partido muy exigente para la defensa.

Loureiro (7): Muy concentrado y siempre atento para interceptar a los velocistas del Castellón.

Quagliata (5): Hizo algunas florituras en ataque, pero le costó secar a Cipenga en campo propio.

José Ángel (3): Se le hizo de noche ante la presión intensa del Castellón.

Riki (5): Discreto en su primer día como titular. Repartió juego, pero no rompió el partido.

Mario Soriano (6): Trató de enchufar a sus compañeros en la zona de ataque, pero no tuvo premio.

Yeremay (4): No marcó las diferencias. Le taparon varias oportunidades y le leyeron los regates.

Eddahchouri (2): Una calamidad con el balón en los pies. Inofensivo cerca de los dominios de Matthys.

Los suplentes

Luismi Cruz (5): Creó inquietud.

Mulattieri (4): Se le escapó un control en posición de remate.

Ximo Navarro (5): Correcto.

Stoichkov (5): Sin peligro.

Villares (-): No tuvo tiempo.