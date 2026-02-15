Fútbol
El Deportivo se estampa contra el nuevo 'Goliat' de Segunda
La pegada ‘orellut’ muestra al Deportivo su actual realidad: compitió bien, pero vuelve a perder ante un rival directo | Tardó 90 minutos en chutar entre palos
El Deportivo chocó de frente con una pared de cristal que, de momento, marca el techo del equipo blanquiazul, todavía un paso por detrás de los dos grandes contendientes al ascenso directo, contra los que ha perdido los dos duelos directos que ha jugado. Necesitará otra vía el conjunto de Antonio Hidalgo, que pagó cara la pegada local. Dos zarpazos marcaron la diferencia, porque el equipo coruñés, que tuvo momentos muy buenos de juego, también tuvo ocasiones, pero no supo materializarlas.
Las áreas mandan, aunque el Castellón, por momentos, minimizó el talento blanquiazul, que terminó emergiendo, en especial, a través de la insistencia de David Mella, el chico para todo de Antonio Hidalgo. El estreno de Riki como titular no fue suficiente para dominar la escena. El duelo fue parejo, pero en los momentos clave el Castellón golpeó con puño de hierro. Con alma de campeón. Al cuadro de Hidalgo le faltó acierto para sacar más rédito, pero también ese punto de consistencia de los grandes equipos para ser decisivo en los metros finales. Tardó 90 minutos en lograr un disparo entre palos.
La racha del Castellón, inmaculada, se extiende una semana más, y aunque durante un rato, en especial los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Dépor se sintió David contra Goliat, esta vez el nuevo equipo a batir de la competición impuso su superioridad. Con 2-0 a favor el conjunto blanquiazul pasó más de media hora sin asomarse. Apagado. Sin suficientes armas. Chocando contra su actual realidad.
