José Ángel: «El 2-0 nos termina de matar cuando mejor estábamos»

El Deportivo regresa de Castellón «dolido» tras caer en el estadio orellut. Así lo confesó Jose Ángel Jurado después del encuentro, al asegurar que el equipo había viajado «con la máxima ilusión de recortar puntos con los de arriba» y tuvo que volver de vacío.

«Fue un partido competido en general. En el primer gol estuvimos un poco desajustados, pero luego mejoramos», aseguró el centrocampista andaluz. Jose Ángel reconoció que el equipo blanquiazul dio un paso adelante después del descanso: «Salimos bien en la segunda parte y tuvimos ocasiones como la de Mario [Soriano], que se va al larguero. Ellos no estaban haciendo mucho y, justo cuando mejor nos encontrábamos, encajamos el segundo gol que nos termina de matar».

Jurado no da nada por perdido en la lucha por la cima de la clasificación: «Hay muchos equipos ahí, está todo muy igualado. Aquí [en Castalia] teníamos una oportunidad enorme de acercarnos, pero no ha podido ser. Ya toca prepararse para la semana que viene», concluyó.