200 espectadores blanquiazules vivieron el duelo en Castalia
En la euforia, pero también en la derrota. La afición deportivista estuvo presente en Castalia con una representación cercana a los 200 aficionados que se desplazaron desde distintos puntos de España para ver el partido. Muchos, desde A Coruña, que aprovecharon el puente de Carnaval para pasar el fin de semana pese al tempor
