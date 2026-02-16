Adrián Guerrero: "He salido de mi burbuja de siempre, es útil para ser más fuerte"

Adrián Guerrero (Ferrol, 2006) fue decisivo este fin de semana en la victoria del Ourense CF ante el Mérida que permite a los de O Couto mantenerse fuera del descenso. El extremo diestro, cedido durante este curso, crece lejos de las comodidades de Abegondo, a donde llegó con apenas siete años para convertirse en una de las grandes perlas a futuro del club. Su presente está cada vez más cerca, y este mes de enero su buen rendimiento provocó que el Deportivo se interesase en su regreso. Acabará el curso junto al equipo azulón que pelea por mantenerse un curso más en la categoría de bronce.

Viene de anotar un gol este fin de semana y lograr una victoria. ¿Qué tal está?

En Ourense, la verdad, muy bien. Fue una gran victoria. Veníamos de no conseguir esos triunfos, aunque teníamos mucho trabajo detrás, pero no se nos estaba dando, y ahora que volvimos a O Couto, que hacía varias semanas que no jugábamos en casa con nuestra gente, lo hicimos con victoria. En lo personal he podido ayudar con un gol. Muy contento.

¿Se ha adaptado bien a Dani Llàcer? ¿Qué le pide el técnico?

Con Dani, muy bien. Los entrenamientos son muy buenos, y me aprieta mucho, que creo que es algo que me viene muy bien. Es un técnico muy cercano. Estoy encantado con él. En la faceta ofensiva, me pide que vaya hacia arriba, que cree situaciones de peligro, un poco lo que soy yo. Que me asocie con los compañeros y, sobre todo, que busque crear peligro para encontrar el gol. En defensa, que ayude en los retornos, en la presión, y estar conectado, tanto a balón parado ofensivo como defensivo, que es algo a lo que ahora se le da mucha importancia.

Es su primera experiencia fuera del Dépor en un vestuario profesional. ¿Qué conclusiones saca de estos primeros meses?

Es la primera experiencia que tengo fuera de lo que era mi vestuario desde los siete años, porque yo llevo más o menos con la misma gente desde que llegué al Dépor. Estoy muy a gusto. Estoy intentando aprender lo máximo posible tanto de los veteranos, como pueden ser Álvaro Ratón, Aranzabe, Jerín..., como también de la gente que está más cerca de mi rango de edad.

Adrián Guerrero, en el partido ante el Zaragoza. | / LaLiga

¿Le está viniendo bien esta etapa para su crecimiento individual?

Sí, al final y cabo es un salto de categoría con lo que es el Fabril en Segunda RFEF. La diferencia en el ritmo se nota. Y, pienso, también en el estar lejos de casa. Aunque al fin y al cabo estoy a dos horas, pero bueno, he salido de lo que era mi burbuja de siempre. Es útil para ser más fuerte y mejorar de cara a lograr el objetivo, que es volver a jugar en el Deportivo.

¿En qué aspectos ha notado que le ha podido costar más y ha tenido que apretar un poco?

Es un poco lo que comentaba antes, al ser una categoría más se nota la intensidad, los suelos, y también que al subir de categoría lo noto en mi experiencia como atacante. Venía acostumbrado de un equipo que tenía un modelo de juego diferente al que estoy ahora, estaba acostumbrado a jugar teniendo la posesión durante una gran parte del partido, y ahora es un modelo diferente. Creo que me viene bien porque así puedo en un futuro jugar en distintos contextos. Después está lo de vivir solo, a ver, la verdad es que tengo aquí una facilidad porque vivo con mi novia y me hace absolutamente todo más fácil. Pero tuve que aprender a cocinar, a hacer un poco las tareas domésticas... con paciencia y amor todo se hace.

Echará entonces en falta la cocina de Abegondo.

La verdad es que al final del año pasado, cuando ya estaba en dinámica del primer equipo, cuando subía con ellos, se comía allí. Y eso es un lujo. Al fin y al cabo, tú terminas de entrenar, y allí lo controlan todos ellos, con una dieta súper sana, y honestamente, todo estaba delicioso. Ya te vas para casa listo: entrenado y preparado.

Su debut en el primer equipo del Deportivo

¿Cómo vivió esa experiencia con el primer equipo?

Estuve a final de curso. La temporada fue muy buena con el Fabril. Logramos hacer play off, quedamos eliminados y, aunque ya durante la temporada había ido convocado una vez, y subía a entrenar con ellos, no había jugado. Al quedar fuera y terminar la temporada, me sube Óscar Gilsanz. Me integraron como a uno más y logré el sueño de cualquier niño gallego, que es jugar en el Deportivo. Primero contra el Zaragoza y después en casa con nuestra gente contra el Elche.

¿Guarda un recuerdo especial a su partido en Riazor?

Sí. Zaragoza fue bonito porque era el primero que jugaba. El campo estaba a reventar porque era el último partido en su estadio y fue muy bonito y muy emotivo. Pero bueno, después en casa, ese sí que había ganas, con nuestra gente. Aunque no pudimos lograr la victoria, fue muy bonito poder debutar teniendo a mi familia allí viéndome. Fue precioso. Riazor es el campo al que iba yo desde los siete años hasta esa misma temporada, que los iba a ver jugar. Poder estar en el verde fue algo impresionante.

¿La camiseta la guardó bien?

Esas camisetas están bien guardadas. Mi madre hace colección todos los años y esa no se la iba a quitar nadie. El resto están por la familia. A mi novia también le gusta coleccionarlas. Están un poco esparcidas, pero todas se quedan en casa.

Una madre siempre tiene preferencia.

Hombre sí, si no se enfada.

¿Es su familia muy deportivista?

La verdad es que sí, nosotros somos de Ferrol, pero yo llevo desde los seis-siete años aquí. He pasado por todas las categorías inferiores del Dépor. Todos estos años veníamos a ver al Dépor. Somos deportivistas. Por eso creo que para cualquier niño es un sueño, y en mi caso también. Ojalá que con trabajo y esfuerzo pueda lograr esos objetivos.

Adrián Guerrero celebra un gol con el Juvenil. / RCD

El Deportivo estuvo cerca de repescarlo en enero

Dentro de esa etapa que alterna primer equipo y fabril, ¿Cómo vivió el día a día a nivel de trabajo y de fútbol? ¿Notó el salto de nivel?

Bien, yo con ellos me sentí muy a gusto. El Deportivo tiene jugadores que son muy top, prácticamente todos futbolistas de Primera División. El ritmo al que jugaban era muy alto, la precisión en los pases, el físico... Era algo brutal. Por supuesto ahí hay que apretar. Pero el objetivo que yo tengo es estar con ellos, por eso tengo que darlo todo, apretar en todas las facetas para poder estar a su lado.

Estar en el primer equipo fue algo muy cercano este mes de enero. El Dépor estudió reincorporarle para sumar un atacante más. ¿Cómo vivió esos momentos?

Bueno, yo, la verdad, no sé nada de eso. No te puedo decir porque no lo sé. Yo estaba centrado en jugar con el Ourense.

¿Llegaron a hablar directamente con usted? ¿O fue algo que gestionaron en su agencia?

Es lo que te digo. No te puedo decir porque no lo sé.

De cara al curso próximo, aunque todavía quedan varios meses, ¿se ve pudiendo quedarse en la primera plantilla?

Yo no me centro en lo que pueda pasar de aquí a un futuro. Estoy centrado en el día a día, aún queda temporada y creo que puedo dar aún más de lo que estoy dando. Toca trabajar y apretar, porque mi objetivo es poder estar con ellos y ojalá que así pueda ser.

Ha jugado gran parte de su carrera en banda derecha. ¿La izquierda es una opción o dónde se siente más cómodo?

Yo en la derecha me encuentro muy cómodo, también es verdad que puedo jugar por la izquierda, al fin y al cabo, creo que un extremo debería jugar tanto a pierna natural como a pierna cambiada. Sí que es verdad que me encuentro mucho más cómodo en la derecha. Hoy en día quedan pocos perfiles parecidos al mío de pierna natural. Aunque es verdad que a banda cambiada tienes esa facilidad de ir hacia adentro y poder buscar el golpeo a puerta. Por la derecha también lo puedes hacer la pierna menos hábil, que es un aspecto que este año estoy tratando de mejorarlo.

¿Está incidiendo en mejorar su zurda? ¿Lo veía necesario?

Sí, la verdad que sí, porque hay que tener recursos nuevos y era algo que pensaba que tenía que mejorar y sí que es algo en lo que me estoy apretando. Porque para ser jugador profesional necesitas saber golpear bien con las dos piernas.