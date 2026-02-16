Escudero, Ximo o un cambio de sistema, por Quagliata

Empezó la temporada pasada como suplente de Escudero, pero ha ido ganando tal protagonismo durante la campaña que el Dépor se ve ahora en la tesitura de tener que resolver la papeleta de suplir a Giacomo Quagliata ante el Eibar en el estadio de Riazor, después de que viese la quinta amarilla en Castalia. El italiano estuvo los primeros cuatro partidos de liga a la sombra de Escudero y desde la quinta jornada ha sido indiscutible. Solo se perdió por lesión el encuentro de La Rosaleda. Ahora no estará por sanción y se le abren, ante sí, a Hidalgo un abanico de opciones entre las que tiene que elegir.

La primera y más natural sería el regreso al once de Sergio Escudero, quien actuó por última vez entre los elegidos en ese encuentro ante el Málaga. Ha estado muchos meses lesionado y desde hace unas semanas está de vuelta y ha sido utilizado en dos partidos saliendo desde el banquillo como cambio quirúrgico y para aprovechar su buen pie. Con él siempre está la duda de su estado físico.

El plan b es colocar a Ximo en esa posición. Pierde la profundidad que tiene en la derecha, pero no le es ajena. También sacar a Loureiro del centro y colocarlo en el costado, aunque parece poco probable. Otra posibilidad es un cambio de sistema y una defensa de cinco con Mella de carrilero.