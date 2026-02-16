El exjugador de Deportivo y Eibar que dirige una de las mejores canteras de España
Es uno de los futbolistas con más partidos en Ipurua
El trasvase entre el Deportivo y el Eibar nunca fue de gran intensidad, pero se ha subido en los últimos años, cuando el conjunto vasco ha llegado a categorías profesionales e incluso ha superado a un club coruñés que ha vivido tiempos convulsos en los últimos tiempos. La etapa final en Primera y el descenso de los coruñeses a los infiernos, además de la llegada al banquillo de algún exarmero como Gaizka Garitano, hicieron de acelerador de ese puente entre ambas entidades.
Además de Mario Soriano y Stoichkov (uno de sus goleadores históricos) que compartieron una temporada que casi les lleva al ascenso a Primera División, para encontrar al jugador con pasado en el Deportivo que más partidos ha jugado con el Eibar, hay que irse al propio Gaizka Garitano, quien hizo carrera en Ipurua tanto en el campo como en el banquillo. Fueron 167 los partidos de liga en los que se puso la camiseta armera.
Un lateral que fue de arriba a abajo
El siguiente en esta escueta lista es Eneko Bóveda, quien llegó al equipo coruñés en enero de 2018 para evitar que cayese a Segunda y se acabó marchando en el verano de 2021 con el equipo en Segunda B y a punto de estrenarse en Primera RFEF. El 2 daba muestras de una sensatez máxima en su discurso, pero ni él ni sus compañeros eran capaces de levantar a una entidad que se estaba marchitando, también ahogada por los problemas extradeportivos y la falta de un norte en la gestión. Acabó sus días en el Apoel Nicosia chipriota, donde dijo recuperar la alegría y, posteriormente, tras retirarse, entró pronto en la estructura de las divisiones inferiores del Athletic Club de Bilbao.
Sus conocimientos y su capacidad analítica hicieron que poco a poco fuese subiendo en el escalafón y que aumentasen sus asignaciones y responsabilidades. Con formación superior en Ingeniería en Bilbao y con el título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol, desempeñó roles importantes en la captación vasca entre 2022 y 2025 antes de asumir su rol actual en Lezama, donde desde este pasado mes de junio ejerce de director de la instalación y del fútbol formativo de la entidad rojiblanca.
- 2-0 | El CD Castellón supera al RC Deportivo con dos golazos
- Más de 300 estudiantes mensuales en A Coruña para hacer el examen de extranjería: 'Hay mucha demanda
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- Usuarios del Talón Restaurante en A Coruña: «Es una forma de salir de casa y socializar»
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo