Giacomo Quagliata se perderá la próxima jornada por sanción
El lateral italiano fue amonestado con tarjeta amarilla tras cortar un contraataque del equipo orellut. Quagliata era uno de los jugadores apercibidos y, al ver la quinta cartulina del curso, no podrá estar la próxima semana en Riazor por acumulación. Cumplirá ciclo ante el Eibar y podrá regresar contra la Real Sociedad B. Siguen con cuatro Villares, Barcia, Stoichkov, José Ángel y Yeremay.
