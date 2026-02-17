David Mella, el correcaminos del Deportivo que nunca se rinde

Camino de los 21 años, David Mella se ha instalado en la élite del Deportivo con la naturalidad que siempre le ha caracterizado. Las expectativas han acompañado la precocidad del zurdo, que ha pasado de joven promesa a realidad absoluta. En su segunda temporada en la categoría de plata, disputándose la posición ante otro jugador de enorme talento como es Luismi Cruz. Perfiles distintos, Hidalgo ha rotado a ambos a lo largo de la temporada, por momentos, haciéndolos coincidir en el campo. El de Espasande, que lleva cinco goles, ha figurado en el 54% de los onces titulares, y se ha ganado a pulso cada minuto en el campo. Incluso alguno más. En Castalia, cuando los focos apuntaban a otros nombres, protagonizó gran parte de las oportunidades de su equipo. Su perfil, de ruptura, desmarque y velocidad, es el complemento ideal para una escuadra con demasiada tendencia de jugar al pie.

Antonio Hidalgo ha repartido minutos casi a partes iguales en su banda derecha. Desde el verano, ha sido uno de los grandes debates. Aunque Luismi y Mella demostraron durante varios momentos del curso que pueden convivir, la entrada de Riki en el once titular puede cortar, en parte, la mezcla de ambos zurdos. En Castalia el elegido fue el canterano. Su velocidad permitió al equipo generar varias de las mejores ocasiones del partido cuando el equipo pudo correr. También, a través de la sorpresa en ataques que partían en estático, como cuando combinó con Riki a los 52 minutos para servir en bandeja un gol cantado a Yeremay.

David Mella controla el balón en el encuentro contra el Castellón. / Fernando Fernández

El 11 blanquiazul acabó el partido de lateral, subiendo y bajando, y tirando de sacrificio en los peores momentos del colectivo tras el 2-0. Mella fue el hombre más destacado en ataque y reivindica así su figura en una temporada en la que, aunque ha contado con menos oportunidades titulares, ha elevado su nivel y, sobre todo, se ha mostrado más constante. El de Espasande ha participado en todos los encuentros de liga, excepto en cuatro, en los que fue requerido con la selección sub 20 para preparar y disputar el Mundial de octubre. En total, ha sumado 14 titularidades en 22 ocasiones. A sus estadísticas añade cinco goles y una asistencia, acercándose a las seis dianas y cinco pases de gol que cosechó la campaña pasada.

En el curso 23-24 Mella firmó 32 titularidades en 34 partidos. Una lesión muscular quebró su final de una larguísima temporada que había arrancado con el Europeo sub 19 en Irlanda del Norte, en julio, que le obligó a hacer prácticamente un año completo sin descansar.

El zurdo ha aumentado sus datos de eficacia en los tiros: de un 10% el curso anterior, a un 22% esta temporada Dato: Sofascore

Mella madura y progresa en el Deportivo

El rendimiento de Mella fue irregular en la campaña anterior. Tuvo momentos altos y bajos que, poco a poco, ha ido estabilizando en una curva mucha más lineal y, siempre, hacia el alza. La temporada 25-26, pese a contar con menos minutos, un total de 1345, el noveno jugador con más participación en el club (a estas alturas de 2025 había sumado 1.925), ha permitido atender a un futbolista más maduro que ha ganado, en especial, resistencia durante los encuentros, siendo capaz de completar los 90 minutos a máxima exigencia, pese a ser un jugador explosivo que realiza una gran cantidad de esfuerzos de alta intensidad durante los partidos, que son aquellos que mayor desgaste muscular generan.

Es su perfil, precisamente, lo que ofrece una alternativa con mayor encaje para el colectivo. Mella ha rendido a un gran nivel toda la temporada. Con él sobre el campo, Hidalgo tiene un futbolista que estira al equipo, aporta amplitud y, sobre todo, destaca por su capacidad para atacar la profundidad, para jugar al espacio, y para castigar la espalda de las defensas rivales. Una cualidad diferencial en un equipo en el que muchos jugadores tienen la tendencia a recibir al pie, a acercarse al balón. La gran cualidad de Mella es su velocidad punta, su explosividad, que le permite ganar carreras tanto a campo abierto como en espacios más cortos, en los que ha mejorado su timing en el desmarque.

Hidalgo exige a su segunda línea de la vanguardia mayor efectividad. Yeremay ha anotado 10 goles, pero lejos están Mario Soriano (3), Luismi Cruz (2), Stoichkov (2) o el propio Mella (5), quien es el tercer máximo realizador de la plantilla. No obstante, esta temporada el zurdo ha aumentado sus datos de eficacia en los tiros: de un 10% el curso anterior, a un 22% esta temporada. Por momentos, ha jugado más alejado de la portería rival, pero desde hace meses el técnico de Canovelles ha recuperado el 4-2-3-1 (o 4-3-3) como sistema base, lo que ha permitido a Mella o a Luismi partir desde zonas más avanzadas que cuando actuaban como carrileros.

Carlos Miranda

Menos incidencia en los metros finales

En un futuro Deportivo que se puede encaminar a un 4-3-3 con Riki y Mario Soriano repartiéndose el centro, la amplitud de David Mella puede ser importante tanto para generar espacios por dentro, como para referenciar por fuera al equipo. Sin embargo, el baile a posiciones más defensivas, sumado a la altura a la que ataca el equipo de Hidalgo, ha hecho que algunas estadísticas ofensivas del zurdo se hayan reducido este curso, en el que está encarando menos a los rivales.

Mientras que en la temporada 24-25, Mella promedio 5.49 regates por partido (con un acierto del 51.1%), según los mismos datos de WyScout, este curso realiza 3.96, con una tasa de acierto muy similar, un 47% de eficacia. No es el único aspecto del juego en el que ha mermado algunas de sus estadísticas. Ha pasado de realizar 3.15 carreras en profundidad, a 2.52; y, en los metros finales, sus centros encuentra menos rematadores. Ha pasado de realizar 0.87 asistencias a tiro por partido a 0.13. De cara a portería, aunque ha aumentado su puntería, dispara menos, bajando su media de 1.75 a 1.32.

Muchos de estos datos se explican desde su zona de influencia, ya que este curso ha disputado varios partidos como carrilero, o con funciones más alejadas al gol que la campaña pasada. Pese a haber notado una mejoría en su juego, las cifras indican que tiene una menor incidencia en ataque. El objetivo debe pasar por acercarle más a área rival, a los metros finales, donde su velocidad y su electricidad le hacen diferencial en la categoría. Atendiendo al mapa de calor de su temporada pasada, y comparándolo con el de la actual, se aprecia que en el curso 24-25 pudo pisar zonas más avanzadas, aunque los datos de registros son acumulativos y mayores (34 partidos a 24).