Diego González Rivas opera al exutillero del Deportivo
Diego González Rivas, el cirujano coruñés que opera por todo el mundo con técnicas minimamente invasivas, subió un vídeo a su instagram con el que fuera utillero del Deportivo durante cuatro décadas y que se acaba de jubilar, Suso Méndeztras la operación a la que sometió al histórico trabajador de la entidad coruñesa. "Operamos a Suso de un tumor central muy complejo, realizando una reconstrucción bronquial en manguito (sleeve) para preservar el pulmón", avanzaba el galeno en el post y también en las imágenes en las que salen juntos en la clínica madrileña donde fue operado. "A las 24 horas de la cirugía se encuentra muy bien y con ganas ya de volver a casa", reafirmaba González Rivas, que esperaba que en 48 horas estuviese ya de vuelta en casa: "Hay mucha gente en A Coruña esperándote". Ambos acababan la publicación en redes sociales con un "Forza Dépor".
Su trayectoria
Suso Méndez vivió en primera línea todo el ascenso y caída del Deportivo, toda su época gloriosa. Llegó al club en 1985, cuando era entrenador Chuchi Aranguren, y hasta este pasado verano, cuando lo dejó para jubilarse, llevaba 40 años en el club. Recibió un homenaje en el partido ante el Elche en Riazor, al final de la campaña pasada. En ese tiempo vivió cuatro ascensos (1991, 2012, 2014 y 2024) y cinco descensos (2011, 2013, 2015, 2018 y 2020), además de seis de los siete títulos oficiales (la liga de 2000, las copas de 1995 y 2002 y las dos supercopas de 2000 y 2002).
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- Amancio Ortega desembarca en Oceanía con la compra del 100% de Qube junto a Macquarie