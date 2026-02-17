Diego González Rivas opera al exutillero del Deportivo

Diego González Rivas, el cirujano coruñés que opera por todo el mundo con técnicas minimamente invasivas, subió un vídeo a su instagram con el que fuera utillero del Deportivo durante cuatro décadas y que se acaba de jubilar, Suso Méndeztras la operación a la que sometió al histórico trabajador de la entidad coruñesa. "Operamos a Suso de un tumor central muy complejo, realizando una reconstrucción bronquial en manguito (sleeve) para preservar el pulmón", avanzaba el galeno en el post y también en las imágenes en las que salen juntos en la clínica madrileña donde fue operado. "A las 24 horas de la cirugía se encuentra muy bien y con ganas ya de volver a casa", reafirmaba González Rivas, que esperaba que en 48 horas estuviese ya de vuelta en casa: "Hay mucha gente en A Coruña esperándote". Ambos acababan la publicación en redes sociales con un "Forza Dépor".

Su trayectoria

Suso Méndez vivió en primera línea todo el ascenso y caída del Deportivo, toda su época gloriosa. Llegó al club en 1985, cuando era entrenador Chuchi Aranguren, y hasta este pasado verano, cuando lo dejó para jubilarse, llevaba 40 años en el club. Recibió un homenaje en el partido ante el Elche en Riazor, al final de la campaña pasada. En ese tiempo vivió cuatro ascensos (1991, 2012, 2014 y 2024) y cinco descensos (2011, 2013, 2015, 2018 y 2020), además de seis de los siete títulos oficiales (la liga de 2000, las copas de 1995 y 2002 y las dos supercopas de 2000 y 2002).