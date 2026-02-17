El Elche se quiso llevar a Lucas Noubi en el cierre del mercado: oferta de entre siete y ocho millones

«Vimos que no había nada que nos pudiera preocupar, quitando a última hora, que hubo un club de Primera División que hubo un acercamiento. No era por Mella, Yeremay, Luismi...». La marejada del verano, ante todo con el Sporting de Portugal al abordaje por el 10 canario, quedó en calma chicha este mes de enero, pero los estertores del periodo de pases sí que le provocaron algún leve desvelo a un Fernando Soriano que lo verbalizaba así en la rueda de prensa de cierre de mercado. Esa potencial salida, que pronto fue desactivada, la protagonizaron el Elche y Lucas Noubi.

El equipo ilicitano, con el dinero fresco de la venta de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid (16 millones) y en plena búsqueda de incorporaciones para todas sus líneas, se puso en contacto con el club coruñés en el último día del periodo de pases para poner encima de la mesa la adquisición del central belga. Ofrecía una cantidad en torno a los siete u ocho millones de euros para hacerse con sus servicios, aunque era un trato que, en el caso de que recibiese luz verde para seguir adelante, estaba aún por pulir. Todas las partes desactivaron pronto esta posibilidad porque el Dépor, como ya ha demostrado con otros de sus activos, no es un club vendedor y porque el ex del Standard de Lieja mantuvo la apuesta que hizo este verano: unir su futuro al del Deportivo, hasta 2029. En el aspecto meramente económico, a la entidad coruñesa la operación podría haberle dejado ese dinero limpio en las arcas después de tan solo unos meses de estadía de Noubi en A Coruña. El defensa llegó libre, con el que la ganancia era íntegra. En Abegondo se dio prioridad a la planificación deportiva, a no debilitar el proyecto y a reafirmar la apuesta que se hizo por él en julio.

El Elche, finalmente, fichó sobre la hora el 2 de febrero a Buba Sangaré, procedente del filial de la Roma. Este fichaje se sumó a los de Lucas Cepeda, Tete Morente y Gonzalo Villar, que era el plan b del Deportivo si no salía adelante la operación Riki.

La juventud, las condiciones y su progresión en los últimos meses convierten a Lucas Noubi (2005), de 21 años recién cumplidos, en una pieza de mercado en la que se fijan muchos clubes europeo de alto nivel por su potencialidad y por el margen de crecimiento que tiene. De hecho, hay equipos como la Roma que también le están siguiendo, aunque ese interés no llegó ni mucho menos al punto del movimiento del Elche el pasado 2 de febrero.

Su irrupción

Lucas Noubi llegó al Deportivo después de apenas jugar en la temporada 2024-25 por haberse negado a renovar con el Standard de Lieja. «Fue un año difícil, no jugué muchos partidos. Me hizo tener una mentalidad más fuerte», reveló en su presentación. Fernando Soriano, el director de fútbol, no ocultó que había tenido competencia para convencerlo, ya que «no» había sido «fácil traerlo», porque «al final de las negociaciones se metió algún que otro equipo». En ese sentido, agradeció al jugador lo que «había luchado por estar en el Dépor» y todas las partes reconocieron que «sus visitas durante la temporada» a A Coruña, Abegondo y Riazor «le hicieron descantarse por el Dépor».

A principio de temporada parecía y, en realidad, era la última opción en defensa por detrás de Dani Barcia, Arnau Comas o Miguel Loureiro. Primero se abrió camino en el lateral diestro por la lesión de Ximo Navarro y por el deseo de Hidalgo de no desplazar al cercedense al costado. Esos primeros meses mostraron a un jugador de grandes condiciones, con demasiado radio de acción en la banda y con una trayectoria un tanto irregular. Poco a poco Hidalgo le fue dando espacio en el centro de la defensa y su crecimiento está siendo exponencial. Especialmente importante en ese paso al frente que ha dado, sobre todo, en este 2026, fue el partido que hizo en la Copa del Rey ante el Atlético donde secó a un futbolista de talla europea como Sorloth. Frente al Castellón, en un duelo de máxima exigencia, fue básico en las disputas y en esa capacidad que tiene para corregir y ganar duelos. El Elche quiso llevárselo, pero Noubi sigue en A Coruña. Todas las partes esperan que la unión sea duradera y que les lleve al más alto nivel.