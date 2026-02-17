Luces y sombras de una realidad añeja y repetitiva en el Deportivo

"Cuando pierde el Dépor, nunca es un buen día, pero esto es larguísimo y hay que levantarse". Antonio Hidalgo, tras una rueda de prensa en la que se mostró claramente enfadado por el resultado de Castalia, mira a un futuro en el que el cuadro coruñés ha perdido una nueva oportunidad de alcanzar el ascenso directo. Un sueño, de momento, ilusorio que queda a cuatro puntos de distancia, aunque la sensación, tras pleno de derrotas ante Castellón y Racing de Santander es que, a día de hoy, esto no es suficiente para ascender de manera directa. El conjunto orellut destapó algunas de las carencias clásicas del equipo. Y, aunque volvió a tener algunos tramos de buen juego, no fue suficiente en un global que se decantó hacia el lado inmortal.

Reiniciar. Empezar de cero y volver a arrancar el paso. El Deportivo está obligado a hacer borrón y cuenta nueva de cara a los próximos 16 partidos de liga. 48 puntos y un mundo con todas las posibilidades por delante, pero Castalia ha sido una bofetada dura de asimilar para un equipo construido para aspirar a todo. De momento, el ascenso directo es cosa de dos, y Antonio Hidalgo deberá pulir más su máquina para poder devolverla a la pista. Los problemas, mecánicos, de chasis y de motor, tienen raíces antiguas que todavía no ha logrado extirpar.

Riki no basta para una salida de balón sin atrevimiento

El plan de juego del Deportivo no casó con una medular en la que por primera vez se juntaron Riki y Mario Soriano. Durante algún tramo, además, Yeremay dio un paso hacia dentro que permitió enlazar mejor. Con los dos jugones en la medular, sin embargo, Álvaro Ferllo envió en largo a los seis minutos de juego el primer saque de puerta. Una situación, tanto en inicios como en reinicios, que se repitió durante el duelo para saltar la presión hombre a hombre que planteó Pablo Hernández. Una situación de juego en la que sigue atascado el equipo de Hidalgo. Sin soluciones en corto, busca una descarga aérea que Zakaria Eddahchouri no es capaz de proporcionar. Solo Samuele Mulattieri ofrece ese perfil, aunque el italiano fue suplente.

El Deportivo, no obstante, sí dio un paso al frente en sus ataques posicionales y sus posesiones. Mejoró en circulación cuando lograba salir de su primer tercio de campo, y durante algunos tramos aislados, en especial los primeros quince minutos de la segunda parte, pudo someter a un Castellón que en ningún momento se dejó vencer. No obstante, la deriva se ha repetido a lo largo del curso: si bien el equipo es capaz de lograr tramos fantásticos de fútbol, el dominio no se traslada al global del encuentro. Son picos puntuales a los que Hidalgo no ha sido capaz de dar continuidad.

Riki conduce la pelota ante la oposición de Cipenga / Fernando Fernandez

Sin goles no hay victorias

La efectividad ofensiva ha vuelto a condenar a un Deportivo que tardó 90 minutos en disparar entre los tres palos. Una estadística indiscutible que se extiende a la jornada pasada, cuando el equipo blanquiazul ganó 2-1 con un solo golpeo a portería. Es cierto que, en Castalia, los de Hidalgo gozaron de ocasiones claras para anotar, pero el último contacto fue siempre taponado o insuficiente. Mella gozó de dos oportunidades y Yeremay de otra más en el primer tiempo. Las tres, bloqueadas por la zaga orellut, que acudía en masa a las ayudas. En la segunda mitad, de nuevo, el 11 protagonizó gran parte del caudal ofensivo y regaló en bandeja el gol al extremo canario en el minuto 52, pero Eddahchouri cortó la acción. El balón al larguero de Mario Soriano y un testarazo del neerlandés que se fue desviado, los otros dos acercamientos.

Hidalgo se peleó con las matemáticas en Castalia, donde, curiosamente, la expectativa de gol (xG, una métrica que mide la calidad de las ocasiones generadas en función de cómo y dónde se produce el disparo) del Castellón fue de 0.23, por 0.93 del Deportivo. Los orelluts castigaron con dos tantos desde la frontal del área, lo que afina todavía más si cabeza su puntería: han marcado seis goles en siete golpeos entre palos en los últimos dos duelos. Pero, como alude habitualmente el técnico de Canovelles, esto va de sumar más que el rival, y el Dépor fue incapaz de batir a Matthys, quien solo realizó una parada en todo el duelo a un cabezazo de David Mella en el tiempo de descuento.

Mapas de disparos de Castellón y Deportivo junto a las estadísticas del duelo / Sofascore

El equipo blanquiazul atraviesa una mala dinámica de cara a portería que arrastra desde hace más de dos meses. En los últimos diez partidos tan solo ha anotado nueve goles. Antes, habían sido 31 dianas en 16 encuentros, un ratio de 1.93 por encuentro que ha descendido de manera radical.

Hasta el mes de diciembre, los blanquiazules solo habían terminado dos partidos (ante el Burgos y contra el Málaga) sin anotar. Real Sociedad B, Andorra, Racing de Santander y Castellón, desde entonces, doblando el número.

Zakaria Eddahchouri no marca desde noviembre. / Carlos Pardellas

Los duelos directos

La derrota del Deportivo ante el Castellón deja ya dos enfrentamientos directos en cruz. El equipo coruñés ha caído derrotado en sus cuatro partidos ante los orelluts y el Racing de Santander. Ahora mira de reojo a su alrededor. Entre los equipos que se encuentran en zona de ascenso, tiene ganado el average ante el Almería; tendrá difícil recuperar el 3-0 contra el Málaga, y el empate contra la UD Las Palmas provoca que la vuelta sea clave. Ante el Eibar, décimo clasificado, tendrá la oportunidad de romper el empate de la ida. En el mismo caso se encuentra el Burgos. Mientras que, contra Sporting y Córdoba, deberá defender una diferencia positiva.

Noticias relacionadas

El Dépor parte con cierta ventaja dentro de los competidores al play off de ascenso, la actual realidad del club. Por delante, tres meses y medio para volver a convencer a la parroquia coruñesa y recortar una distancia no tan amplia. Las opciones blanquiazules pasarán por una mejoría futbolística a todos los niveles: la pizarra de Hidalgo debe dar más de sí, y el talento que se le presupone a la plantilla, consolidar su estatus en Segunda.