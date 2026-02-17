Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las choqueiras Isa y Bego ya tienen su placa en Monte AltoLos tramos de riesgo de accidentes se duplican en GaliciaNuevo muelle en el puerto exteriorCambio de tendencia demográfica en A CoruñaA Coruña suma dos nuevos Soles en la Guía RepsolLa pelota no se manchaManu Taibo, el oleirense que aspiró a unos Juegos Olímpicos de invierno
instagramlinkedin

Sin minutos para Samu con España sub 19 ante Noruega

Samu, con Loureiro en la Nova Creu Alta. | Fernando Fernández

Samu, con Loureiro en la Nova Creu Alta. | Fernando Fernández

RAC

Samu no tuvo minutos en el amistoso que jugó España sub 19 ante Noruega (4-1) en los encuentros de preparación de la ronda élite de marzo. Todos los goles del encuentro llegaron en la segunda parte y primero se adelantaron los nórdicos con un tanto de Jesper Nerhus. Acto seguido, la cascada española que desembocaron en una goleada. Joselillo, Cubo, Jorge Salinas y Sergio Esteban fueron los autores. El jueves repetirán ambos conjuntos el enfrentamiento.

Quien sí disfrutó de protagonismo fue Mauro Valeiro, quien fue titular en el amistoso del lunes de la sub 17 ante Alemania (3-2). Jugó 75 minutos. El miércoles un nuevo duelo, esta vez frente a Finlandia. Por su parte, Antía Veiga está citada por la selección española sub 17 para disputar en Portugal la Ronda 2 del Campeonato de Europa en el mes de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents