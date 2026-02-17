Sin minutos para Samu con España sub 19 ante Noruega

Samu no tuvo minutos en el amistoso que jugó España sub 19 ante Noruega (4-1) en los encuentros de preparación de la ronda élite de marzo. Todos los goles del encuentro llegaron en la segunda parte y primero se adelantaron los nórdicos con un tanto de Jesper Nerhus. Acto seguido, la cascada española que desembocaron en una goleada. Joselillo, Cubo, Jorge Salinas y Sergio Esteban fueron los autores. El jueves repetirán ambos conjuntos el enfrentamiento.

Quien sí disfrutó de protagonismo fue Mauro Valeiro, quien fue titular en el amistoso del lunes de la sub 17 ante Alemania (3-2). Jugó 75 minutos. El miércoles un nuevo duelo, esta vez frente a Finlandia. Por su parte, Antía Veiga está citada por la selección española sub 17 para disputar en Portugal la Ronda 2 del Campeonato de Europa en el mes de marzo.