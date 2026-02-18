El canterano del Dépor que regala golazos con la selección

Abegondo no deja de criar talento que, a su vez, lleva el nombre del Deportivo más allá de sus fronteras y lo pone bien en alto en el panorama nacional e internacional. En una semana con varias convocatorias con las selecciones españolas de categorías inferiores, una de las perlas más prometedoras de la generación del 2009, de categoría juvenil, del conjunto blanquiazul ha dejado detalles de calidad pura que ya conocen bien en el club.

Mauro Valeiro es uno de los nombres que más fuerza llevan en su generación en la cantera del Dépor. Ya dejó muchas señas de su capacidad tanto en el club como en la selección sub 17, con la que ya ha participado en diferentes competiciones en el último año. Sin embargo, no se cansa de ofrecer más muestras de lo que atesora en sus botas. Lo último, lo firmó en el torneo del Algarve esta misma semana.

La jugada del canterano del Dépor

El centrocampista blanquiazul acudió en los últimos días a la llamada del combinado nacional para participar en el torneo internacional del Algarve, que conquistó este martes al imponerse 7-0 a Finlandia en el último partido. Aunque Valeiro arrancó este duelo en el banquillo, ya había dejado su firma en el torneo con el jugadón que protagonizó en el duelo anterior para contribuir a la victoria contra Alemania (3-2).

Arrancó como titular y, en el minuto 74, con el 1-1 en el marcador, firmó una acción individual exquisita. Encaró en el área por el perfil izquierdo, superó a su par hasta llegar a la línea de fondo y, casi en el área pequeña, dio un pase atrás para que Enzo Alves tan solo tuviese que empujar la pelota al fondo de la portería.

Noticias relacionadas

Se marchó sustituido tras el tanto y vio desde el banquillo el triunfo ajustado de la rojita, pero evidenció que tiene el toque y la habilidad para destacar y para llamar a la puerta de cotas mayores en el Deportivo. En la final, este miércoles, fue suplente, pero salió en el segundo tiempo para celebrar desde el verde el triunfo en el torneo en tierras lusas.