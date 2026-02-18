Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Loureiro: «No fuimos inferiores al Racing ni al Castellón, pero no podemos conformarnos»

«Noubi tiene un futuro brillante, cuenta con unas condiciones y unas características espectaculares», elogia a su compañero en la zaga

Miguel Loureiro saca de banda en el partido contra el Cádiz.

Miguel Loureiro saca de banda en el partido contra el Cádiz. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Miguel Loureiro piensa ya en la visita del Eibar a Riazor este sábado (16.15 horas) y, aunque quiere dejar atrás la derrota en Castalia, se niega a bajar la exigencia pese a los resultados agridulces ante los equipos que ocupan actualmente los puestos de ascenso directo. «Es cierto que no conseguimos ganarle al Racing ni al Castellón en ninguna ocasión. En los dos últimos partidos no fuimos inferiores. Merecimos más, pero no nos podemos conformar con eso. Queremos ganar», declaró con ambición el defensa del Deportivo.

Tras una derrota «dura» en un duelo en el que se sentían «cómodos», el zaguero espera otro duelo de exigencia contra el equipo armero, que acostumbra a ser un hueso muy duro de roer en Ipurua, pero que lleva una nefasta dinámica a domicilio. «Es un equipo que siempre se hace muy fuerte en su campo. Nosotros, a la hora de preparar el partido, no nos influye. Hay que prestar atención a lo que hacen sus jugadores como equipo», advierte.

Loureiro se mostró cómodo en la dupla que ha formado en las últimas jornadas con Lucas Noubi. «Tiene un futuro brillante, cuenta con unas condiciones y unas características espectaculares para esa posición», elogió a su compañero. Al de Cerceda le toca ejercer, en esa pareja, de central izquierdo, a pesar de ser diestro. «No es algo nuevo para mí. Cambian los perfiles y la orientación y se necesita una adaptación que llevo haciendo desde hace tiempo», reconoció.

Reveló que, a este tramo de la temporada, las molestias físicas ya son el pan de cada día para los jugadores con más carga de minutos en las piernas. «Estamos acostumbrados a jugar con dolor, hay que convivir con eso. Todo está pautado en los entrenos de la mejor manera posible, pero son cosas normales a estas alturas», indicó.

