La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero

El Deportivo lleva ya más de doce meses acostumbrado a recibir y rechazar ofertas de clubes de superior categoría y de transatlánticos europeos por algunos de sus jugadores más cotizados. Desde los cantos de sirena por Yeremay, David Mella o Mario Soriano a algunas insinuaciones desde Países Bajos por Zakaria Eddahchouri, la postura del club ha sido firme: conservar y aprovechar un talento al alza, sobre todo el que se formó en Abegondo o el que se incorporó, todavía, en edad juvenil de otras canteras nacionales. Sin embargo, la oferta que el Elche presentó al final del mercado invernal por Lucas Noubi, que adelantó LA OPINIÓN, evidencia la nueva línea de mercado del club, que busca y encuentra estrellas emergentes en el panorama europeo que, pronto, atraen las miradas de otras entidades dispuestas a pasar por caja para llevárselas de Riazor.

Hace un año, Lucas Noubi era un jugador apartado de la disciplina del primer equipo de Standard de Lieja. Con apenas 20 años ya llevaba unos cursos en dinámica en uno de los clubes más potentes de Bélgica. Su intención de no renovar le relegó a un plano muy secundario y a disputar algunos encuentros con el filial en la segunda mitad de la temporada pasada. El Dépor, entonces, ya se había fijado en él y esperaba a que su contrato venciese para hacerse con sus servicios sin coste alguno de traspaso ofrecerle un acuerdo hasta 2029.

Un jugador con potencial detectado que, pese a tener pocos minutos en las primeras jornadas a las órdenes de Antonio Hidalgo, ha acabado derribando la puerta de la titularidad en el último mes y medio. Se asentó como pareja en el eje de la zaga con Miguel Loureiro y sacó de la ecuación a Dani Barcia o Arnau Comas, llamados al inicio del curso a tener un rol protagonista en esa posición.

Su nivel, regularidad y virtudes han crecido con el paso de las jornadas. Sólido en los duelos aéreos, como ya evidenció en duelos de exigencia como el de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, polifacético, con capacidad de reacción y con un margen de crecimiento en el que ya se han atisbado progresos notorios en lo que va de curso. No fructificó la oferta del Elche y la Roma está al acecho, pero eso solo evidencia el cambio de tendencia del Dépor con un movimiento diferente a lo que acostumbra, pero que ha resultado exitoso.

Nuevo paradigma

El Deportivo comenzó a abrirse al mercado internacional el invierno pasado, con la incorporación de jugadores como Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau o Nemanja Tosic. Sin embargo, al apuntar a jugadores jóvenes, los tiros tendían a estar más cerca de casa. Fue el caso de la repesca de Diego Gómez tras media temporada en el Arenteiro el curso pasado, el fichaje de Pablo Muñoz en 2023 o la cesión de Luis Quintero en enero de 2024.

Yeremay y Mella escalaron hasta el primer equipo tras picar piedra en la base blanquiazul. Mario Soriano, fichado en 2021 de la cantera del Atlético de Madrid, llegó con apenas 18 años y se ganó con esfuerzo y calidad su hueco en el proyecto blanquiazul, en el que sigue cinco años más tarde. La llegada de Lucas Noubi, además del perfil, apunta, también, al método de fichaje. No es raro incorporar jugadores libres, pero el Dépor, el pasado verano, pagó traspasos por Luismi Cruz, Quagliata, Miguel Loureiro y Arnau Comas. Además, en enero desembolsó una pequeña cantidad para acelerar la llegada de Riki Rodríguez. Aparte quedan las cesiones de Stoichkov, Gragera, Mulattieri o Bachmann.

El caso más parecido, que involucra a talento joven internacional, es el de Charlie Patiño. El mediocentro de Watford llegó en el verano de 2024, con apenas 21 años, procedente del Arsenal tras varias cesiones infructuosas en Championship (segunda división inglesa). Sin embargo, esa operación incluyó variables que podían suponer un desembolso, algo que no se dio en la incorporación del futbolista belga. El método empleado con Noubi, que pasa por generar valor y una ganancia íntegra en caso de un futuro traspaso, señala el camino del proyecto blanquiazul.