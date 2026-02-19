Fútbol | Deportivo
El baile en los banquillos que afecta a un canterano del Deportivo: cuatro entrenadores en tres semanas
Los malos resultados y problemas burocráticos complicaron la elección del nuevo técnico
Se suele convertir en tópico que, cuando los clubes no cumplen sus expectativas, es más sencillo cambiar a un entrenador que a toda una plantilla. En ese vaivén de los banquillos, con metas en dudas para equipos con mayores aspiraciones que la realidad que afrontan superado el ecuador de la temporada, se mueven vivir situaciones caóticas y surrealistas como la que afecta a uno de los canteranos del Deportivo cedido esta temporada en Primera RFEF.
Kevin Sánchez ya demostró la temporada pasada en el Fabril que estaba preparado para cotas mayores. Llegó a debutar en el primer equipo al término del curso pasado, pero su progresión como profesional pasaba por una experiencia lejos de Abegondo y de A Coruña. El Cartagena, recién descendido de Segunda a Primera RFEF, llamó a su puerta y tanto el Deportivo como el jugador vieron el destino y el proyecto con buenos ojos. Su rendimiento no ha defraudado. Es titular habitual en el proyecto y suma dos goles en liga y otro en Copa del Rey.
La misión del Efesé pasaba por la irrenunciable lucha por ascender de inmediato y recuperar la categoría al primer intento. No obstante, el equipo ha pasado en unos meses de codearse con la zona noble a verse inmerso en una pugna por no descender a Segunda RFEF. La inestabilidad en el banquillo, con cuatro caras diferentes en poco menos de un mes, no ha ayudado al equipo blanquinegro.
El vaivén de entrenadores de Kevin
Javi Rey tomó el mando del banquillo del Cartagena al inicio del curso con la meta de llevarlo a buen puerto y lograr el ascenso a la categoría de plata. Sin embargo, una deriva de resultados en los últimos dos meses alejaron al equipo de esa meta. El club cesó al técnico ourensán el pasado 27 de enero y ahí comenzó la búsqueda de un sustituto.
Raúl Guillén asumió el mando de forma interina y, de hecho, dirigió al equipo en su victoria ante el Marbella el pasado fin de semana, la primera desde que comenzó el año 2026. Por el medio, el club trató de incorporar a un técnico de forma definitiva.
El elegido en primera instancia fue el argentino Federico Arias, con experiencia en la máxima categoría de su país. Llegó a ser anunciado de forma oficial el pasado lunes, pero los problemas burocráticos con la homologación de su título de entrenador frenaron 24 horas. En lugar argentino, el Cartagena confirmó ayer la llegada del vasco Íñigo Vélez, que será el técnico de Kevin lo que resta de temporada.
