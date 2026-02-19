Fútbol | Deportivo
El Dépor tensa las orejas ante el Eibar: es el peor visitante, pero un rival rocoso
Los armeros no han ganado lejos de Ipurua esta temporada, pero solo en tres ocasiones cayeron por más de un gol de diferencia | Los de Hidalgo aprendieron la lección en el tropiezo ante la Real Sociedad B
El Eibar puede salir de Ipurua, pero Ipurua no sale del Eibar. El conjunto armero visita este sábado (16.15 horas) Riazor para medirse a un Deportivo que confía en que la estadística le acompañe en el resultado contra el conjunto armero y que las sensaciones positivas que atisbó en duelos pasados ante Castellón o Racing se trasladen de la mente al verde y a la tabla clasificatoria. A diferencia del espectáculo de ida y vuelta que los de Antonio Hidalgo aceptaron en su visita a Castalia, el conjunto vasco no saldrá a tumba abierta en su visita al coliseo coruñés. A pesar de ser el peor visitante de la categoría, el conjunto eibarrés basa su escaso botín de puntos en hacerse fuerte atrás y proteger resultados cortos.
Es un duelo entre el mejor visitante, un Dépor que actúa de local, y el mejor huésped, el Eibar, que llega a Riazor como el único conjunto de Segunda que no ha sumado ningún triunfo lejos de su propio feudo. Más allá de las circunstancias de la clasificación, con casi tres meses de competición por delante, los armeros están lejos de ser un visitante asequible. Aunque solo lleve cinco puntos y no conozca la victoria, muy pocos son los equipos que han tenido una tarde plácida cuando han recibido en su estadio al conjunto que entrena Beñat San José.
En doce partidos lejos de Ipurua han encajado 18 goles y solo anotaron seis. Un saldo negativo, pero que corresponde a goleadas puntuales ante equipos de la zona noble de la clasificación como Las Palmas (3-1), Almería (3-1) o Racing de Santander (4-0). Todos sus demás compromisos quedaron en diferencias mínimas, de solo un tanto, o en tablas. Esos cinco empates llegaron, también, con resultados cortos: tres 1-1 ante Málaga, Sporting y Zaragoza y dos 0-0 en Córdoba y en Granada.
Aunque no conoce la victoria, sí sabe lo que es comenzar a sumar lejos de casa. Lleva tres de sus últimas cuatro salidas sin perder y, en general, no conoce la derrota desde el pasado 10 de enero, en su visita a El Plantío de Burgos. Los números no intimidan, pero el Dépor ya sabe que se enfrenta a un equipo muy correoso que, a base de picar piedra, ha escalado en las últimas jornadas hasta la zona media de la clasificación.
Un mal precedente
No es la primera vez que los hombres de Antonio Hidalgo reciben a un equipo negado lejos de su feudo, pero sí es la oportunidad para hacer valer su condición de favorito y salir airoso sin conceder algún tropiezo. Ya se llevó un disgusto poco antes de Navidad contra la Real Sociedad B. El filial donostiarra no había puntuado lejos de Zubieta hasta que pisó A Coruña. Y se marchó de camino a San Sebastián con los tres puntos tras vencer 0-3 en un duelo que encendió las alarmas en la parroquia blanquiazul.
El conjunto txuri-urdin, próximo escollo lejos de Riazor para el Deportivo, es el único precedente similar. A pesar de que los herculinos no han brillado como locales esta temporada, con solo 19 de los 36 puntos posibles en casa, sus pinchazos han llegado contra algunos de los mejores visitantes de la categoría. Es el caso del propio Racing o el Castellón, o de la parte media, como el Cádiz o el Valladolid.
Entre los peores visitantes, solo al Real B salió airosa. El Ceuta perdió, mientras que Huesca, Mirandés, Zaragoza, Málaga, Granada o Andorra todavía tienen que visitar A Coruña en lo que resta de temporada. Consciente de que las opciones de ascenso pasan por sumar en casa, el Dépor no puede bajar la guardia, ni siquiera, contra el peor visitante de la categoría.
