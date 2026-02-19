El Deportivo inaugurará su museo en Riazor el próximo martes

El Deportivo, tras sufrir complicaciones en las obras, tenía previsto inaugurar su museo en los primeros compases de 2026 y ahora ya tiene la fecha exacta. Será este próximo martes 24 de febrero en un acto que se celebrará en las propias salas de la nueva instalación por la tarde en un acto en el que contará con la presencia del presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, miembros del Consejo de Administración y representantes del ámbito institucional y social. Hace menos de una semana el director general del Deportivo, Massimo Benassi, revelaba en una entrevista a LA OPINIÓN que estaba "cerquita" y que esperaban que la puesta de largo fuese "muy pronto" tras "una visita de Urbanismo", por la que esperaban "un informe que sea favorable". "En cuanto ese trámite burocrático se tramite por parte del consejo, estamos listos. Por nosotros podríamos abrir mañana", contaba el dirigente. Ya tienen luz verde.

Desde el pasado mes de noviembre la zona en la que se situará, dentro de la parcela del estadio, ya tiene un espacio dedicado en el que se apreciaba un "próximamente". Bajo el nombre Dépor Museo & Tour, la entidad blanquiazul informó en su día que se abrirá al público "durante el primer trimestre de 2026, coincidiendo con el año del 120 aniversario del Club" y aspira a convertirse en un "un nuevo símbolo para A Coruña y Galicia".

El proyecto

El museo del Deportivo se prepara para su gran apertura. Tres salas a través de las que conocer y conmemorar la historia blanquiazul, que empezará en las próximas semanas a hacer las primeras pruebas guiadas para evaluar recorridos, flujos de visita, accesibilidad y el contenido que los aficionados encontrarán, divididos en tres espacios. El primero, dedicado a la historia deportiva y sus grandes gestas. La segunda sala, para el impacto social, cultural y gallego del club. Y, por última, una cercera sala en la que la temática será la evolución institucional y el legado emocional del deportivismo.

El museo del Deportivo va tomando forma / | CEDIDA

El Dépor quería hacer coincidir la apertura con las celebraciones por el aniversario, una fecha que considera "clave" y en la que se estrenará "uno de los proyectos patrimoniales más importantes de su historia". El cuadro coruñés definiño en su día el museo como "un lugar de encuentro para todo el deportivismo, pensado para ser accesible, intergeneracional y capaz de transmitir la emoción, la memoria y los valores que han acompañado al Club durante más de un siglo".

El museo del Deportivo ya tiene nombre

"La puesta en marcha del Dépor Museo & Tourserá una de las acciones principales de la conmemoración del 120 aniversario, un año que el Club celebrará con una programación específica y con proyectos destinados a reforzar su identidad y su proyección cultural", citaba hace semanas la entidad a través de un comunicado en el que explica la relevancia del 2026 y del proyecto que se trae entre manos.

El Deportivo aspira a tener un espacio que sea una referencia en cuanto a museos, fútbol y deportivismo: "El museo aspira a convertirse en un nuevo símbolo para A Coruña y Galicia, un espacio que preserve la memoria blanquiazul y ofrezca una experiencia que conecte pasado, presente y futuro del RC Deportivo".