El día que el Eibar amargó al Deportivo camino de su último ascenso a Primera

Deportivo y Eibar son viejos conocidos de antaño en Segunda División, en las épocas en las que el conjunto blanquiazul asumió el papel de equipo ascenso en el siglo pasado. Desde que los blanquiazules subieron a Primera en los años 90 para vivir su época de gloria, pocos fueron los cruces entre ambas escuadras. Los armeros se mantuvieron en la alternancia entre campañas en la categoría de plata y la Segunda B. Sin embargo, sus caminos volvieron a cruzarse hace poco más de una década, en la campaña 2013/14.

Los blanquiazules, con Fernando Vázquez al mando de un grupo plagado de jóvenes y canteranos, se marcó el objetivo de regresar por la vía rápida a Primera a pesar de la inestabilidad del club al inicio del curso. Los vascos, recién ascendidos desde la tercera categoría, vivieron la mayor hazaña de su historia hasta ese momento al ilusionarse y conseguir su primer ascenso a la máxima categoría. En esa campaña de dulce recuerdo para ambos, la honrilla de ser el campeón de Segunda no se adjudicó hasta las últimas jornadas. Y el duelo entre ambos en Riazor fue decisivo para ello.

El empate agridulce contra el Eibar

Era la jornada 39, con apenas tres duelos más por afrontar en el horizonte, cuando el Eibar desembarcó en A Coruña dispuesto a tomar el liderato de una liga en la que se había alternado el primer puesto de la tabla con el Dépor durante gran parte de la segunda vuelta. Los de Fernando Vázquez llegaban líderes con dos puntos más que el conjunto vasco, segundo, y cinco por encima de Las Palmas, tercero. Un triunfo podía dejar encarrilado un ascenso casi virtual y vista para sentencia la pugna por la primera posición.

Aquel Dépor comandado por los fichajes de invierno dio la cara en el Día D. El uruguayo Diego Ifrán adelantó a los herculinos pronto, aprovechando un pase entre líneas de Sissoko. El 1-0 se mantuvo en el marcador durante tres cuartos de hora, hasta que el Eibar, en una jugada de estrategia, pilló desprevenido a Lux. Dani García picó el balón por encima de la barrera en una falta en la frontal del área y Jota Peleteiro, más rápido que nadie, lo recogió para batir por bajo al meta argentino del Deportivo.

Aquel Eibar comandado por Gaizka Garitano se llevó un punto de A Coruña y los blanquiazules, con la derrota de Las Palmas, respiraron aliviados al verse un poco más cerca de la élite. Aunque el resultado no permitió a los vascos tomar el mando de inmediato, evitó que los blanquiazules amarrasen una primera posición que cedieron en la siguiente jornada, al perder contra el Numancia. Hubo que esperar un poco más, hasta el recordado triunfo contra el Real Jaén (1-0) para festejar en Cuatro Caminos el que, hasta la fecha, es el último ascenso del Dépor a Primera. Fue como segundo clasificado, por detrás de los armeros, pero la fiesta se notó hizo notar en Riazor y en Ipurua.