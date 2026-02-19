Mella: «Todos estamos con el vaso medio lleno»

«Acabas el partido enfadado y triste por no conseguir contra el Castellón los puntos que te ponían segundo. Descansas el lunes, el martes analizas y ves los errores y ya el miércoles cambias la cara», describe David Mella el proceso de duelo particular tras la derrota del Deportivo en Castalia. El extremo de Espasande deja atrás el último encuentro y prefiere encarar con concentración y optimismo la visita del Eibar a Riazor. «Todos estamos con el vaso medio lleno», defiende.

Ha sido una semana de «pulir los matices» que impidieron al conjunto blanquiazul conseguir premio alguno en Castellón. «Solo conseguimos un tiro a puerta, pero tuvimos algunas llegadas claras para finalizar mejor» reconoce tras medirse al «equipo más en forma de la liga».

Mella pone atención a mejorar los controles y las decisiones en los tiros. Para mejorar, confía en la calidad que acaba de aportar Riki Rodríguez. «Tiene la calidad para jugar libre por el campo y, al mismo tiempo, da libertad a todos los jugadores para moverse en sus posiciones. Te filtra pases que pocos jugadores pueden hacer», destaca sobre el mediocentro asturiano.

Noticias relacionadas

En una liga muy ajustada, no se fía ni del Eibar ni de los pocos puntos que lleva el Dépor en Riazor. «No somos los mejores del mundo, pero, poco a poco, lo estamos mejorando», apunta. Ve en los armeros a una escuadra que «presiona bastante arriba» y que propondrá «un partido de muchos duelos».