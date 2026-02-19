Fútbol | Deportivo
Samu, titular en el triunfo de la sub 19 contra Noruega
Disputó todo el partido y suma más minutos con el combinado que dirige Paco Gallardo
El deportivista Samu Fernández Leonardo participó como titular en el último amistosos de esta semana con la selección española sub 19. El canterano blanquiazul, en edad juvenil, pero ya asentado en el Fabril y debutante con el primer equipo a las órdenes de Antonio Hidalgo, formó en la zaga del combinado que dirige Paco Gallardo en el triunfo (2-0) en el partido contra Noruega disputado en Benidorm. Se mantuvo durante los 90 minutos en el terreno de juego y continúa acumulando experiencias y buenas actuaciones con la rojita.
Este martes, en el primero de los dos duelos de la sub 19 esta semana, se quedó en el banquillo sin salir al terreno de juego. Samu es cada vez más habitual en las listas de la selección. Ya participó antes de Navidad en un torneo en Japón y, en las últimas semanas, en la clasificación para el Europeo de la categoría.
- Amancio Ortega desembarca en Oceanía con la compra del 100% de Qube junto a Macquarie
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Delegados de CIG se encierran en la sede de la patronal en A Coruña para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio del bus interurbano
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- El Elche se quiso llevar a Lucas Noubi en el cierre del mercado: oferta de entre siete y ocho millones
- El tiempo en A Coruña según la Aemet: la borrasca 'Pedro' pone toda la costa gallega en alerta naranja
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro