Fútbol | Deportivo

Samu, titular en el triunfo de la sub 19 contra Noruega

Disputó todo el partido y suma más minutos con el combinado que dirige Paco Gallardo

La selección española sub 19, este jueves, ante Noruega.

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El deportivista Samu Fernández Leonardo participó como titular en el último amistosos de esta semana con la selección española sub 19. El canterano blanquiazul, en edad juvenil, pero ya asentado en el Fabril y debutante con el primer equipo a las órdenes de Antonio Hidalgo, formó en la zaga del combinado que dirige Paco Gallardo en el triunfo (2-0) en el partido contra Noruega disputado en Benidorm. Se mantuvo durante los 90 minutos en el terreno de juego y continúa acumulando experiencias y buenas actuaciones con la rojita.

Este martes, en el primero de los dos duelos de la sub 19 esta semana, se quedó en el banquillo sin salir al terreno de juego. Samu es cada vez más habitual en las listas de la selección. Ya participó antes de Navidad en un torneo en Japón y, en las últimas semanas, en la clasificación para el Europeo de la categoría.

