Uruguay convoca a Espe Pizarro para dos amistosos

El rendimiento de Espe Pizarro no pasa desapercibido en el Dépor Abanca, en la Liga F ni en la Federación Uruguaya de Fútbol. La selección celeste citó a la delantera charrúa para el próximo parón internacional del mes de marzo. Pizarro, habitual en la selección de su país, con la que ya disputó la Copa América el pasado verano, participará en dos amistosos en Ecuador los días 4 y 7 de marzo. Ambos se disputarán en Quito y sirven de preparación para las eliminatorias de clasificación para el Mundial de 2027, en las que Uruguay se medirá a Chile, Bolivia y Perú.

Pizarro reconoció en la sala de prensa de Abegondo su alegría por el buen momento que traviesa en el Dépor Abanca tras un inicio complicado de temporada. «En el Dépor por fin he podido darle continuidad al fútbol. Estoy jugando muchos minutos y los números han acompañado en febrero», expresó la uruguaya. Pese a llevar cuatro dianas en tan solo nueve partidos, cree que todavía tiene mucho más que ofrecer con la elástica blanquiazul. «No estoy ni cerca de lo máximo que puedo dar», advierte con ambición y con ilusión de poder ofrecer su mejor versión en A Coruña.

La atacante resta hierro a la goleada sufrida ante el Sevilla y pide mantener la concentración en la liga: «sabemos qué partidos no se nos pueden escapar».