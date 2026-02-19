Fútbol | Deportivo
Ximo Navarro trabaja al margen a dos días del partido ante el Eibar
El lateral de Guadahortuna es una de las opciones para entrar en el once por la sanción de Quagliata
El Deportivo continuó en la mañana de este jueves la preparación para el partido de este sábado (16.15 horas) contra el Eibar en Riazor. Lo hizo con la gran novedad de Ximo Navarro, que realizó trabajo personalizado, en paralelo a la sesión del resto del grupo. El de Guadahortuna, que regresó a la acción en las últimas semanas tras recuperarse de la luxación que le dejó en el dique seco desde octubre, es una de las opciones para ocupar el lateral izquierdo este fin de semana.
Ximo regresó a la convocatoria el pasado 25 de enero ante el Racing y tuvo sus primeros minutos ante la Cultural Leonesa. En los dos últimos duelos disputó un cuarto de hora, reemplazando a Altimira en el carril derecho. No obstante, la acumulación de amarillas de Giacomo Quagliata, que vio la quinta en Castalia, le abrió las puertas de la titularidad en una pugna con Sergio Escudero, otro que también acaba de regresar tras varios meses en el dique seco.
Antonio Hidalgo completó el entrenamiento con los fabrilistas Bil Nsongo y Noé Carrillo, habituales en las sesiones de trabajo del primer equipo. El Dépor vuelve a entrenar este viernes antes de enfrentarse al Eibar el sábado.
