La alcaldesa Inés Rey no estará en la inauguración del museo del Deportivo

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, comunicó al Deportivo que no podrá estar presente el próximo martes 24 en el acto de inauguración del museo por problemas de agenda, ya que ese día estará fuera de la ciudad en una reunión de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), entidad de la que es vicepresidenta. Tampoco pudo acudir a la puesta de largo de los planes del club coruñés para la Ciudad Deportiva de Abegondo hace unos meses. Al acto de la próxima semana acudirá el concejal de deportes, Manuel Vázquez, en representación del Concello de A Coruña.