La alcaldesa Inés Rey no estará en la inauguración del museo del Deportivo
Será el próximo martes en Riazor
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, comunicó al Deportivo que no podrá estar presente el próximo martes 24 en el acto de inauguración del museo por problemas de agenda, ya que ese día estará fuera de la ciudad en una reunión de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), entidad de la que es vicepresidenta. Tampoco pudo acudir a la puesta de largo de los planes del club coruñés para la Ciudad Deportiva de Abegondo hace unos meses. Al acto de la próxima semana acudirá el concejal de deportes, Manuel Vázquez, en representación del Concello de A Coruña.
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro
- El Concello de A Coruña unificará el recorrido del carril 'runner' entre la Torre de Hércules y el Millenium