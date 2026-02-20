Beñat quiere que el Eibar rompa el gafe ante el Deportivo: "Es una cuenta atrás positiva"

El Eibar, que entrenará el viernes por la tarde en Abegondo, busca en Riazor su primer triunfo fuera de casa. El conjunto armero es el peor visitante de la competición, pero el Deportivo ya tuvo una visita similar ante la Real Sociedad B que salió cruz. Beñat San José, su técnico, cree que es el momento de dar un golpe sobre la mesa: "Hemos dado pequeños pasos puntuando y creemos que la victoria tiene que llegar. Sabemos que vamos a una de las visitas más exigentes. Va a ser un partido muy competitivo".

"En lugar de verlo como un lastre, lo vemos como una cuenta atrás positiva", expresa el entrenador guipuzcoano, quien tiene actualmente a su conjunto en 10ª posición con 35 puntos. Se centra en que su equipo compita bien sin importar el escenario: "Nuestra obsesión debe ser la temporada en su totalidad y mostrar un fútbol completo y competitivo. La victoria fuera tiene que verse como una oportunidad, no como una carga. Si la obsesión genera pensamientos negativos o agarrotamiento, no sirve".

Arnaitz Arbilla y Olaetxea son bajas. Tampoco con Juan Bernat, recién llegado al club. "Estamos deseando que avance lo más rápido posible, pero hay que ir paso a paso. Esta semana no podrá ser convocado. Ha ido entrando poco a poco en algunos ejercicios y la progresión es positiva".

Acción de la ida en el Eibar 1-1 Dépor / Fernando Fernández

El duelo ante el Deportivo

El técnico vasco analiza un Deportivo que llegará tras la derrota ante el Castellón: "El Deportivo es un gran equipo. No solo tiene un buen once titular, sino un plantel completo y un entrenador con mucha experiencia y nivel táctico. Es un club histórico y en su casa espero un partido muy intenso, muy táctico y con mucho talento individual". Además, alude a la "presión" que "representa" ser el cuadro coruñés.

Respecto al duelo, analiza que deberán estar "muy atentos" a los "saltos de presión" y "cómo ajustar la línea defensiva". Además, destaca algunas de sus fortalezas y el duelo que espera: "Son fuertes en el uno contra uno y están muy bien trabajados tácticamente. Será clave estar muy bien organizados. Y después está nuestra parte: hacer nuestro fútbol, tener personalidad con el balón y buscar los espacios que podamos generar o que ellos nos concedan".