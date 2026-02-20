Segunda División
Beñat quiere que el Eibar rompa el gafe ante el Deportivo: "Es una cuenta atrás positiva"
El equipo vasco busca ante en Riazor la primera victoria fuera de casa
El Eibar, que entrenará el viernes por la tarde en Abegondo, busca en Riazor su primer triunfo fuera de casa. El conjunto armero es el peor visitante de la competición, pero el Deportivo ya tuvo una visita similar ante la Real Sociedad B que salió cruz. Beñat San José, su técnico, cree que es el momento de dar un golpe sobre la mesa: "Hemos dado pequeños pasos puntuando y creemos que la victoria tiene que llegar. Sabemos que vamos a una de las visitas más exigentes. Va a ser un partido muy competitivo".
"En lugar de verlo como un lastre, lo vemos como una cuenta atrás positiva", expresa el entrenador guipuzcoano, quien tiene actualmente a su conjunto en 10ª posición con 35 puntos. Se centra en que su equipo compita bien sin importar el escenario: "Nuestra obsesión debe ser la temporada en su totalidad y mostrar un fútbol completo y competitivo. La victoria fuera tiene que verse como una oportunidad, no como una carga. Si la obsesión genera pensamientos negativos o agarrotamiento, no sirve".
Arnaitz Arbilla y Olaetxea son bajas. Tampoco con Juan Bernat, recién llegado al club. "Estamos deseando que avance lo más rápido posible, pero hay que ir paso a paso. Esta semana no podrá ser convocado. Ha ido entrando poco a poco en algunos ejercicios y la progresión es positiva".
El duelo ante el Deportivo
El técnico vasco analiza un Deportivo que llegará tras la derrota ante el Castellón: "El Deportivo es un gran equipo. No solo tiene un buen once titular, sino un plantel completo y un entrenador con mucha experiencia y nivel táctico. Es un club histórico y en su casa espero un partido muy intenso, muy táctico y con mucho talento individual". Además, alude a la "presión" que "representa" ser el cuadro coruñés.
Respecto al duelo, analiza que deberán estar "muy atentos" a los "saltos de presión" y "cómo ajustar la línea defensiva". Además, destaca algunas de sus fortalezas y el duelo que espera: "Son fuertes en el uno contra uno y están muy bien trabajados tácticamente. Será clave estar muy bien organizados. Y después está nuestra parte: hacer nuestro fútbol, tener personalidad con el balón y buscar los espacios que podamos generar o que ellos nos concedan".
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro
- El Concello de A Coruña unificará el recorrido del carril 'runner' entre la Torre de Hércules y el Millenium
- Pablo Rivero, en A Coruña: 'De puertas hacia adentro, por muy honestos y buena gente que seamos, siempre ocultamos cosas
- El abandono cambia pero persiste: 'Hay una mayor conciencia de que un animal es perfectamente capaz de readaptarse