El Dépor Abanca, a olvidar una goleada y cerrar la salvación

Hace meses que el Dépor Abanca tiene señalado en rojo este duelo de finales de febrero ante un Levante decrépito (12.00 horas, DAZN) que ha logrado mantenerse en Liga F en los últimos años por ramalazos de orgullo. Pero el paso de las semanas le ha quitado relevancia porque, en realidad, un leve empujón de las blanquiazules, a lomos de Espe Pizarro, y la incomparecencia de los equipos que pelean por la supervivencia han hecho que el equipo de Fran Alonso mire con prismáticos la pugna por la salvación. Tiene pocos puntos, le sobran. Aun así, el equipo granota le recibe esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol con el deseo de revivir y de meterle en un fango que aún no le ha generado ni la primera mancha.

El día a día, más que a temer por no estar un año más en Liga F, lleva al Deportivo Abanca a querer afianzar su buen momento a domicilio y a resarcirse de la desproporcionada goleada encajada hace una semana ante el Sevilla en Riazor. Fran Alonso no ocultó que estaban «fastidiadas» por el revolcón en el coliseo herculino, pero una calmada sesión de vídeo posterior ha elevado la buena imagen blanquiazul porque considera que la diferencia estuvo «en la pegada», ya que «en el primer tiempo» fueron «superiores». El vestuario de Abegondo, con cierto colchón y la confianza in crescendo, busca equilibrarse emocionalmente antes de un enfrentamiento encrucijada, con el viento a favor de los dos últimos partidos a domicilio. «Estamos bien de moral», reafirma su técnico.

Despegue a domicilio

Y es que el Dépor Abanca ha pasado en unas semanas de tener a cero su casillero de victorias lejos de Riazor a sumar dos consecutivas y con reconfortantes goleadas, ya que cayeron con facilidad y estrépito el DUX Logroño (0-4) y el Madrid CFF (1-6). Ese aliciente y la posibilidad de eliminar al Levante de la lucha por salvarse es lo que les empuja: «Ganar nos daría una diferencia muy grande con lo que queda. El objetivo es quedar lo más arriba posible en la tabla, porque en realidad no nos hemos visto nunca con el agua al cuello y porque creo que tenemos más calidad de la que demostramos».

Noticias relacionadas

El equipo de Alonso llega con la única baja de Lucía Martínez, que se queda fuera del partido por acumulación de amonestaciones. Están disponibles Henar, con el alta médica y algunos entrenamientos con el grupo en sus piernas, y Magaia, con los papeles en regla. Pero el choque les llega un poco pronto a ambas y tendrán que esperar para jugar.