Deportivo - Eibar: Obligados a convencer a Riazor

Dicen que, de los errores se aprende, que un mismo equipo no tropezará dos veces con la misma piedra, pero el Deportivo, capaz de lo mejor y de lo peor cada vez que salta al campo, vuelve a medirse a un conjunto que no ha ganado nunca fuera de casa tras perder contra el Castellón, un déjà vu que crea jaqueca y pone en alerta a los pupilos de Antonio Hidalgo para medirse este sábado (16.15, TVG y LaLiga Hypermotion TV) ante el Eibar. Con dudas físicas; con, por lo menos, una novedad en el once titular; y, sobre todo, con la necesidad de seducir a un Riazor escéptico que quiere resultados a los que agarrarse y buen fútbol con el que alegrarse.

El Deportivo pasa examen este sábado ante su gente. La irregularidad tanto en el juego como en los resultados, sumada a la derrota del pasado fin de semana, ha levantado alguna que otra ampolla que los blanquiazules deberán sanar este fin de semana. Antonio Hidalgo ha apelado a la unión, y el vestuario ha replicado un mensaje que desborda tranquilidad con varios meses por delante para cumplir el objetivo, que no es otro que volver a Primera División. De momento, por la vía lenta, pero con margen suficiente para recuperar la distancia creada por Castellón y Racing, contra quienes los coruñeses han sumado dos derrotas recientes.

Al equipo de Antonio Hidalgo se le escapó el pasado fin de semana la posibilidad de asaltar la zona de ascenso directo, que queda ahora a cuatro puntos de distancia. El liderato, a cinco. El Dépor, por tanto, necesita ponerse el mono de trabajo para volver a llenar el saco de puntos, y deberá compaginar la necesidad de ganar para equiparar el ritmo de sus competidores con la exigencia de ver un fútbol más constante.

Los blanquiazules han intercalado picos altos de fútbol con otros más bajos. El problema más grande para el técnico de Canovelles es que esos altibajos, habituales desde principio de curso, se producen durante el transcurso de los partidos.

Las posibles novedades del Deportivo

La entrada de Riki en el equipo, titular ya en Castalia, debe ayudar a equilibrar las pulsaciones de un Deportivo que por momentos late incontrolable y puede acabar desconectándose. Aunque José Ángel lleva cinco partidos consecutivos como titular, podría haber un cambio en esa zona con Diego Villares aguardando su turno.

El lateral izquierdo entra a concurso ante la sanción de Giacomo Quagliata. Sergio Escudero está listo para jugar. Es, sobre el papel, el recambio más natural, pero si Hidalgo quiere replicar los compartimientos del italiano, un jugador que estira horizontal y verticalmente el campo en ataque y aporta profundidad, David Mella podría ser la opción más reconocible. En este caso, regresaría Luismi Cruz a la banda diestra. El de Espasande ya ha actuado ahí más veces, aunque el peso en el vestuario del vallisoletano también cuenta.

Riki se prepara para dar un pase en el duelo contra el Castellón. / Fernando Fernández

Con Ximo entre algodones, el de Guadahortuna tendrá que esperar otra oportunidad. Arriba, ventana abierta para Mulattieri, Stoichkov y Eddahchouri, titular las últimas dos jornadas. El neerlandés no anota desde noviembre y vive la sequía más larga de los tres hombres disponibles. Hidalgo explicó que tenía más jugadores tocados, pero no especificó si se refería a Yeremay, con molestias desde hace varias semanas, o a otro futbolista.

Así aterriza el Eibar en A Coruña

El Eibar llega en su mejor momento después de haber vivido un inicio de curso complicado. Solo ha perdido un partido de los últimos ocho, y llega tras tres victorias y dos empates. En los armeros serán baja Arbilla y Olaetxea por sanción. El exblanquiazul Peru Nolaskoain regresará tras haberse perdido el anterior partido tras haber cumplido ciclo de tarjetas amarillas.

Arriba podría regresar al once Javier Martón, máximo artillero con 7 dianas. Viene de anotar el pasado fin de semana, cuando fue suplente, en lugar de Bautista.

Stoichkov, durante el Eibar 1-1 Deportivo / Fernando Fernández

Los posibles onces titulares

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Mella; Riki, José Ángel, Mario Soriano; Luismi, Mulattieri y Yeremay.

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Arrillaga; Sergio Álvarez, Aleix Garrido; Corpas, Madariaga, Guruzeta; y Martón.