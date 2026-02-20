El exjugador del Deportivo que pasó de una vuelta en blanco a no parar de marcar

Nunca es fácil a un nuevo fútbol y a una nueva realidad y ese cambio pesa, sobre todo, en jugadores que viven de instantes decisivos, como es el caso de los delanteros. Hay quien se pasa una vuelta entera sin marcar, pero acaban cayendo los tantos y más en una liga emergente como la portuguesa, uno de los escaparates más interesantes del fútbol europeo.

Iván Barbero se marchó este verano de A Coruña tras dos temporadas en las que fue clave para un ascenso y en la que cerró una temporada en Segunda de menos a más. El club coruñés apostaba por savia nueva para la delantera y, con un año de contrato por delante, era el momento de hacer caja. Polonia parecía su destino y terminó por unir su destino al del Arouca, de la primera portuguesa.

Arranque errático

No fueron sencillos los primeros meses en Portugal para el almeriense, como ya le había ocurrido en el ejercicio pasado con el Dépor. Se pasó la primera vuelta y algo más en blanco, mientras el Arouca se convertía en claro candidato al descenso. Pero todo ha cambiado para él en un mes. De la nada al todo. Se estrenó en la jornada 19 y desde entonces no ha parado de marcar. Cinco tantos en cinco jornadas, uno de los futbolistas más en forma de la Liga de Portugal. De lo mejor de 2026. De dos triunfos en toda la primera vuelta a tres en cinco jornadas, un bagaje que ha sacado al Arouca del descenso. Su equipo nota sus goles.

Para desgracia de Barbero en los últimos años estas trayectorias de vaivenes han sido habituales. Además de su temporada pasada en Segunda, hace dos años una lesión de rodilla le dejó toda la primera vuelta en la grada en Primera RFEF y, a su vuelta, el equipo lo notó sobre manera. Sus tantos terminaron de relanzar al equipo hacia el fútbol profesional.

Es una irrupción incipiente la de Barbero en el fútbol luso, pero si sigue por este camino, pueden acabar dando un nuevo salto en su carrera. El Dépor, más allá de no revelar las cantidades del traspaso, sí que informó de que se guardaba un porcentaje de una futura venta, con lo que está atento a sus evoluciones.