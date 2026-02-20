La fase final de la Copa del Rey juvenil se jugará en Galicia

Todo parecía encaminado a que se jugase en tierras aragonesas, pero finalmente la fase final a cuatro de la Copa del Rey juvenil tendrá lugar en Galicia entre el 11 y 15 de marzo. La candidatura de la Federación Galega, tras la clasificación de Deportivo y Celta junto a Betis y Barcelona, ha terminado por tomar la delantera en las últimas semanas y desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas de un torneo que no se jugará ni en Vigo ni en A Coruña para preservar el principio de neutralidad entre los dos grandes del fútbol gallego.

La Federación Galega puso encima de la mesa de la Federación Española un abanico de sedes entre las que se encontraban Santiago, Lugo o Ourense y en Las Rozas decidirán. Las dos últimas, las más factibles para ser designadas. No será la primera vez que Galicia organice la fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título se decidió en el Anxo Carro. El Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta estuvo clasificado.

Noticias relacionadas

El Dépor superó en este 2026 en los octavos al Rayo Vallecano y en los cuartos al Tenerife.