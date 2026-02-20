La fase final de la Copa del Rey juvenil se jugará en Galicia
No será ni en A Coruña ni en Vigo | Lugo u Ourense, las que tienen más opciones
Todo parecía encaminado a que se jugase en tierras aragonesas, pero finalmente la fase final a cuatro de la Copa del Rey juvenil tendrá lugar en Galicia entre el 11 y 15 de marzo. La candidatura de la Federación Galega, tras la clasificación de Deportivo y Celta junto a Betis y Barcelona, ha terminado por tomar la delantera en las últimas semanas y desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas de un torneo que no se jugará ni en Vigo ni en A Coruña para preservar el principio de neutralidad entre los dos grandes del fútbol gallego.
La Federación Galega puso encima de la mesa de la Federación Española un abanico de sedes entre las que se encontraban Santiago, Lugo o Ourense y en Las Rozas decidirán. Las dos últimas, las más factibles para ser designadas. No será la primera vez que Galicia organice la fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título se decidió en el Anxo Carro. El Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta estuvo clasificado.
El Dépor superó en este 2026 en los octavos al Rayo Vallecano y en los cuartos al Tenerife.
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro
- El Concello de A Coruña unificará el recorrido del carril 'runner' entre la Torre de Hércules y el Millenium