Hidalgo: "La clave está en cómo sepamos gestionar la presión"

El Deportivo ha entrado en los meses finales de la temporada y Antonio Hidalgo cree que es el momento de aprender a convivir con las expectativas. Aunque están "cumpliendo el objetivo marcado", estar entre los seis primeros clasificados, gestionar la presión empieza a ser fundamental, con todavía 16 jornadas por delante para llegar al final. "He estado en sitios que no tienen la dimensión de A Coruña, poco a poco lo voy asumiendo y entendiendo. Lo tomo de manera positiva. Podemos hacer mejores cosas, pero estamos en buena línea", expresa el técnico, que aguarda volver a la senda de la victoria frente a un Eibar que vive "su mejor momento" tras la derrota ante el Castellón.

"Yo noto ilusión en la gente, también ansiedad por subir. Pero esto es una carrera larga. Hay muchas plantillas muy potentes. Hay equipos que juegan muy bien al fútbol que nos van a poner las cosas complicadas", expresa Antonio Hidalgo sobre un tema recurrente en el conjunto blanquiazul. El técnico cree que hay que "abrazar la dificultad y ese sufrimiento" para poder ver las cosas "de manera más objetiva": "A Coruña es increíble, pero sabemos dónde estamos, en el club en el que estamos y la ciudad. Te pone presión, pero es lo que hay".

"Eso es lo importante, la clave ahora, cómo sepamos gestionar eso (la presión). Entre todos: jugadores, cuerpo técnico, afición y prensa. Hay que llevarla al lado positivo", comenta Hidalgo en la previa del encuentro ante el Eibar. Con una plantilla joven, aguarda que las expectativas no jueguen una mala pasada a su escuadra. Cree, además, que el equipo está "en un buen momento" y, aunque le gustaría que a nivel de rendimiento y puntuación fuesen "más regulares", el objetivo siempre es "mejorar". Gestionarlo será fundamental: "Vamos todos a verlo con ese positivismo con el que prefiero ver las cosas. Cuanto más juntos estemos todos más sencillo va a ser".

Hidalgo, que "respecta al máximo" las críticas que puedan llegar, considera que hay que "poner en valor" lo que el Deportivo está logrando: "Veo que en 26 jornadas el equipo está cuarto, en play off, haciendo las cosas bien, haciendo el trabajo marcado a principio de temporada".

Dudas físicas en el Deportivo

Antonio Hidalgo explicó en la previa del encuentro que tiene varios jugadores con molestias que necesitarán ver "en qué momento de salud están". Entre ellos, Ximo, con una "pequeña molestia". "Hay otros jugadores que hemos tenido que ir regulando. Vamos a ver cómo entrenan hoy y a partir de ahí decidiremos el once", añade sin referirse individualmente a qué jugador o jugadores a mayores pueden tener molestias.

En el lateral zurdo no podrá jugar Quagliata, y sin Ximo al 100%, las opciones pasan por Sergio Escudero y Mella: "David el otro día dio un nivel bueno de carrilero, más que de lateral. Tiene buenas condiciones para adaptarse a esa posición. Escu no lo voy a descubrir ahora, es un jugador con peso en el vestuario".

Lo que Hidalgo tiene claro es que no modificará "la esencia" del equipo, que en las últimas jornadas "ha mejorado mucho respecto a diciembre", el momento más bajo del equipo. No obstante, en el caso de Escudero, "está perfectamente para competir de inicio, está listo para jugar".

La mejoría ofensiva pasa por cargar mejor el área

El entrenador catalán, preguntado por los problemas de gol del equipo, explica que están trabajando e "incidiendo en mecanismos ofensivos" para poder generar mejores ocasiones: "Hay muchas situaciones que no está el área cargada o bien cargada. Los jugadores tienen que explotar sus virtudes. Necesitamos que les llegue el balón en buenas situaciones. El otro día tuvimos buenas jugadas en último tercio, pero tenemos que acabarlas".