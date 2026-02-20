RC Deportivo - SD Eibar: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este fin de semana a la Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto vasco, décimo clasificado, busca sus primeros puntos como visitante en Riazor. Los blanquiazules, tras caer ante el Castellón, quieren regresar a la senda del triunfo y darle una buena alegría a su parroquia. Antonio Hidalgo no podrá contar con Giacomo Quagliata para el encuentro.

Partido de alto voltaje entre uno de los conjuntos más en forma de la competición, el Eibar, y uno de los más atractivos para los espectadores, el Deportivo. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo busca volver a ganar en Riazor y repetir el resultado que cosechó ante el Albacete. Eso sí, con mejores sensaciones.

Para el duelo, en los locales es baja Giacomo Quagliata por acumulación de tarjetas amarillas. En la misma situación, en el lado eibarrés, se encuentran Ander Olaetxea y Arnatiz Arbilla. Beñat San José, el técnico, recupera a cambio a Peru Nolaskoain, jugador con pasado en Riazor.

El encuentro de la jornada 27 se disputará en Riazor.

Eibar 1 - 1 Deportivo / Fernando Fernández

Horario del partido entre el RC Deportivo y la SD Eibar

El equipo coruñés llega al partido de Riazor tras una derrota ante el Castellón, que le ha hecho caer temporalmente a la cuarta plaza. Tras volver a ganar como local después de dos meses sin hacerlo, ahora quiere darle continuidad a los resultados en casa. El partido entre el Deportivo y el Eibar se disputará este sábado 21 de febrero a las 16.15 en Riazor.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y la SD Eibar

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Eibar será transmitido en los canales en abierto (la Televisión de Galicia, GOL y Cayo TV) y también por las plataformas habituales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.