RC Deportivo - SD Eibar: este es el posible once de Hidalgo en Riazor

El Deportivo, sin Giacomo Quagliata, que es baja por sanción, afronta este sábado a las 16.15 en Riazor la jornada 27 de LaLiga Hypermotion ante el Eibar. Antonio Hidalgo deberá reformular su once titular, con alguna duda más, y varios contendientes para la posición de lateral izquierdo, donde no estará el incombustible defensa italiano. Riazor aguarda una mejor versión de su equipo frente a un conjunto que viene en un gran estado de forma.

"Yo noto ilusión en la gente, también ansiedad por subir. Pero esto es una carrera larga. Hay muchas plantillas muy potentes. Hay equipos que juegan muy bien al fútbol que nos van a poner las cosas complicadas", expresó Antonio Hidalgo en la previa de un choque para el que no se esperan grandes cambios en la habitual formación titular del conjunto blanquiazul.

En frente, un Eibar con las bajas de Olaetxea y Arbilla. "El Deportivo es un gran equipo. No solo tiene un buen once titular, sino un plantel completo y un entrenador con mucha experiencia y nivel táctico. Es un club histórico y en su casa espero un partido muy intenso, muy táctico y con mucho talento individual", analiza Beñat San José, técnico rival.

¿Quién sustituirá a Quagliata?

La posición de lateral izquierdo es la gran duda en el equipo de Antonio Hidalgo. Quagliata es la única baja, y ahí, nombre por nombre, podría entrar Sergio Escudero. El vallisoletano no actúa como titular desde el 12 de octubre, ante el Málaga en la derrota por 3-0 en La Rosaleda. Hidalgo ha expresado que "está perfectamente" para poder ser de la partida. No obstante, el perfil de jugador es diferente. Si Hidalgo quiere replicar los compartimentos de Quagliata, con un jugador más largo, que estire, David Mella emerge como opción. El de Espasande ya ha jugado en esa posición en el pasado.

Ximo Navarro, además, podría actuar por la izquierda. No obstante, el de Guadahortuna llega con algunas molestias a la cita y el jueves entrenó al margen. Las otras posiciones están cubiertas con Miguel Loureiro y Lucas Noubi de pareja de centrales, Altimira en el lateral diestro, y Álvaro Ferllo bajo palos.

Sergio Escudero. / RCD

La medular del Deportivo, con un posible cambio

La inclusión de Riki no ha cerrado el debate en un centro del campo en el que Mario Soriano es indiscutible. Es la posición de José Ángel la que podría vivir un cambio. El andaluz ha sido titular los últimos cinco partidos y Diego Villares aguarda su turno para formar de nuevo en la medular.

Además, por delante, si Mella pasa al lateral izquierdo, Luismi Cruz regresaría al once titular. El gaditano fue suplente la pasada jornada, pero es un jugador importante que ha partido de inicio en 18 ocasiones. Yeremay, como siempre, liderará la parcela ofensiva desde la banda izquierda.

La eterna pugna por ser el ariete

Ni Zakaria Eddahchouri, ni Samuele Mulattieri ni Stoichkov están convenciendo a Antonio Hidalgo. El neerlandés fue el elegido en las últimas dos jornadas, pero atraviesa una larga sequía que ha mermado su confianza. El italiano ha mejorado sus prestaciones y vio portería, tras muchos meses sin hacerlo, en Almería. Stoichkov, quien ha perdido peso en las últimas semanas, ya ha tenido minutos ahí.

Es la posición que más baila en el Deportivo y donde todavía nadie ha logrado imponerse como ariete titular.

Posibles titulares de Deportivo y Eibar

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Mella; Riki, José Ángel, Mario Soriano; Luismi, Mulattieri y Yeremay.

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Arrillaga; Sergio Álvarez, Aleix Garrido; Corpas, Madariaga, Guruzeta; y Martón.