1-2 | El Dépor Abanca sale de su agujero y cierra la salvación

El Deportivo Abanca seguirá una temporada más en Liga F. Ya lo sabía desde hace tiempo, porque los hipotéticos rivales por el descenso no le hacen ni rasguños en una competición que se ha devaluado. Selló esa ampliación del visado en la élite después de un partido en el que salió de la tumba que se había cavado él mismo al principio del duelo. Superó así a un Levante (1-2) que no fue inferior, pero al que le consume el fatalismo. Está predestinado. No así las coruñesas que ven el cielo despejado gracias a los goles de Espe Pizarro y de Marisa García.

Si hay una manera de empezar peor un partido en el que los problemas le rozaban al Dépor Abanca ante un colista casi moribundo, ese fue el inicio que delineó el equipo de Fran Alonso en los primeros compases en el choque de Buñol. A Raiderlin Carrasco se le abrieron las aguas de la defensa del Dépor y solo tuvo que cabalgar y batir a Inês Pereira. Minuto 3, 1-0. Un desastre que, al menos, se podía corregir en un partido prácticamente entero.

Pero el Levante quería más. Sin mucha pelota y con un fútbol bastante directo, Bascu, Ana Franco, Ari Arias y la propia Carrasco fueron una pesadilla para una sobrepasada cobertura blanquiazul. La suerte es que las colistas tenían el punto de mira desviado. Por algo ocupan esa posición. Tras algún aviso, de nuevo Espe Pizarro rescató al Dépor Abanca antes del descanso. Soberbio pase de Paula Gutiérrez, a la altura del control y del remate de la uruguaya. 1-1, minuto 41. Todo volvía a la casilla de salida y no era un mal botín, visto lo visto en el primer acto.

La segunda parte

El Dépor, en los últimos años, ha sido en muchas ocasiones el equipo frágil, débil mentalmente, al que le podían las circunstancias. Esta vez el peso de la clasificación descargó en el bando contrario y el Levante acabó cayendo por su propio peso. Fue en una jugada a balón parado en la que Marisa, cazagoles de profesión, se llevó el rechace y el tanto. 1-2, minuto 58. Quedaba más de media hora y al Dépor le recolocó el gol. No dejó de sufrir una barbaridad y de tener ocasiones en contra, pero la sensación de dominio de la escena era suya y pudo ampliar.

Noticias relacionadas

La desgracia pudo sobrevenir casi en el descuento, pero hasta el videoarbitraje estaba del lado de las coruñesas. Carol no pudo celebrar el gol que había marcado. Anulado. Los festejos solo fueron para un aliviado Dépor Abanca.