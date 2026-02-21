2-5 | El Dépor juvenil golea al Arosa y sigue líder

El Deportivo juvenil de Miguel Figueira venció por 2-5 al Arosa tras empezar perdiendo con un tanto de Iván Falcón a los cuatro minutos de juego. Los blanquiazules, con un Álvaro Fraga inmenso que anotó un hat trick, le dieron la vuelta con rapidez y dejaron el duelo sentenciado antes del descanso. Iker Gil, a los 8 minutos, igualó la contienda, antes de que el talentoso Álvaro anotase en 14 minutos sus tres tantos. Dani García puso el 1-5 al poco de arrancar la segunda mitad. De nuevo Falcón recortó distancias en el tramo final del duelo. El Juvenil sigue líder y suma ya 52 puntos.

Pendientes de la Copa del Rey, que se jugará en Galicia

Todo parecía encaminado a que se jugase en tierras aragonesas, pero finalmente la fase final a cuatro de la Copa del Rey juvenil tendrá lugar en Galicia entre el 11 y 15 de marzo. La candidatura de la Federación Galega, tras la clasificación de Deportivo y Celta junto a Betis y Barcelona, ha terminado por tomar la delantera en las últimas semanas y desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas de un torneo que no se jugará ni en Vigo ni en A Coruña para preservar el principio de neutralidad entre los dos grandes del fútbol gallego.

La Federación Galega puso encima de la mesa de la Federación Española un abanico de sedes entre las que se encontraban Santiago, Lugo o Ourense y en Las Rozas decidirán. Las dos últimas, las más factibles para ser designadas. No será la primera vez que Galicia organice la fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título se decidió en el Anxo Carro. El Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta estuvo clasificado.

El Dépor superó en este 2026 en los octavos al Rayo Vallecano y en los cuartos al Tenerife.

El Dépor Abanca B, el domingo

El Dépor Abanca B, por su parte, quiere dar continuidad a sus últimos buenos resultados (una victoria y un empate) ante el Real Avilés Industrial en Abegondo (17.00). El Olímpico empató y se sitúa a dos puntos, marcando el descenso. El cuadro asturiano, 13º con 12, a siete del filial femenino blanquiazul.