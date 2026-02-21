Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo busca acercarse a la cabeza y no perder la posición de play off de ascenso

La dolorosa derrota ante el Castellón ha dejado al Deportivo lejos de la zona de ascenso directo. Hay cuatro puntos de distancia con esos dos puestos de privilegio que ocupan los blanquinegros y el Racing de Santander, dos de los verdugos recientes de los blanquiazules. Esa imposibilidad tampoco implica que no hay alicientes clasificatorios en esta jornada para el equipo de Antonio Hidalgo que puede aproximarse al liderato y que, ante todo, debe mantener el ritmo para no perder su puesto de play off de ascenso, entre el tercero y el sexto de esta Segunda División. La ecuación depende de su resultado ante el Eibar y también de lo que ocurra en el resto de campos.

Uno de los partidos de la jornada será el Las Palmas-Castellón, dos equipos que han ocupado con regularidad la zona alta de la tabla de esta Segunda División. Los canarios han perdido fuelle, pero juegan en casa y son sólidos. Los castellonenses están imparables. Se miden el sábado a las 21.00. Unas horas antes, habrá duelo directo en la zona alta, entre Almería (tercero) y Córdoba (séptimo), al que también estarán atentos los coruñeses.

Ya para el domingo

Para el domingo queda el Racing-Burgos. Los cántabros no terminan de arrancar desde que vencieron en Riazor, castigados también por las lesiones en la zona de ataque. Y el Málaga-Albacete en La Rosaleda. Mucho en juego para los blanquiazules.