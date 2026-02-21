En Directo
Deportivo - Eibar, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Escudero y Villares, titulares
Jornada 27ª de la Segunda División
Ya hay once del Dépor: Escudero y Villares, titulares
Así está Riazor
Llegada del Eibar
Quagliata es baja
Ximo Navarro es el único futbolista que ha estado con molestias esta semana
En nada conocemos los onces
Llegada del Dépor
