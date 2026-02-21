Segunda División
El uno por uno del Deportivo ante el Eibar: las notas individuales en Riazor
Zakaria Eddahchouri, el mejor del encuentro gracias a su gol
El Deportivo venció al Eibar tras una pobre actuación que permite al cuadro coruñés apretar a los equipos de arriba. Los pupilos de Antonio Hidalgo no tuvieron su mejor tarde, pero lograron tres puntos importantes en la carrera por el ascenso.
EL MEJOR
Eddahchouri (6): El ariete anotó el único tanto de un partido muy pobre en el que puso la entrega y la pelea. No fue un encuentro brillante, y no volvió a tener situaciones de remate, pero metió la que tuvo tras una gran jugada individual de Mario Soriano. Se pasó el partido peleando con Jair Amador por arriba e intentando desahogar la salida de balón blanquiazul.
EL ONCE
Álvaro Ferllo (5): Salvó con una buena mano una ocasión del Eibar en el inicio. No tuvo mucho más trabajo.
Altimira (5): Competente e incansable. Le tocó trabajar mucho en defensa, actuando como central.
Lucas Noubi (6): Se impuso por arriba con contundencia y tuvo una acción defensiva clave. A deber con balón.
Loureiro (6): Sostuvo al equipo desde atrás. Contundente y expeditivo, sin templanzas ni relajaciones.
Escudero (3): Sobrepasado ante la movilidad de Adu Ares y el ritmo del Eibar. Acabó viendo una amarilla.
Riki (6): Hizo jugar al equipo con criterio, pero vio pasar demasiados balones por encima de su cabeza.
Villares (5): Perdido en los primeros minutos, con Riki y Mario asumiendo balón. Tuvo una ocasión.
Mario Soriano (6): Decisivo desde lo individual. Acabó agotado, y dio un bajón en la segunda parte junto al equipo.
Yeremay (4): Cayó en la provocación cuando ya había forzado una amarilla. No estuvo especialmente fino.
Mella (5): Sacrificado a tareas defensivas otra vez. Su trabajo y sus ganas son impagables para el resto.
Los jugadores del Deportivo del banquillo
Ximo Navarro (5): Competitivo en el lateral izquierdo.
Mulattieri (4): Poco aporte en un contexto complicado.
Charlie Patiño (4): No se hizo con el mando. Falló dos claras.
José Ángel (6): Dejó un corte providencial a Mada.
Luismi (4): Sin impacto en poco tiempo de juego.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- La dueña de Coruña The Style Outlets gana 1.723 millones
- Seis años de inhabilitación para una médica del Hospital de A Coruña que accedió a la historia clínica de una compañera
- Eva Amaral: 'A Coruña es nuestra segunda casa y el lugar donde encontramos la paz
- Los 'therians', de momento, no llegan a A Coruña: 'Igual en unos años es algo normal