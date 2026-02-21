El uno por uno del Deportivo ante el Eibar: las notas individuales en Riazor

El Deportivo venció al Eibar tras una pobre actuación que permite al cuadro coruñés apretar a los equipos de arriba. Los pupilos de Antonio Hidalgo no tuvieron su mejor tarde, pero lograron tres puntos importantes en la carrera por el ascenso.

EL MEJOR

Eddahchouri (6): El ariete anotó el único tanto de un partido muy pobre en el que puso la entrega y la pelea. No fue un encuentro brillante, y no volvió a tener situaciones de remate, pero metió la que tuvo tras una gran jugada individual de Mario Soriano. Se pasó el partido peleando con Jair Amador por arriba e intentando desahogar la salida de balón blanquiazul.

EL ONCE

Álvaro Ferllo (5): Salvó con una buena mano una ocasión del Eibar en el inicio. No tuvo mucho más trabajo.

Altimira (5): Competente e incansable. Le tocó trabajar mucho en defensa, actuando como central.

Lucas Noubi (6): Se impuso por arriba con contundencia y tuvo una acción defensiva clave. A deber con balón.

Loureiro (6): Sostuvo al equipo desde atrás. Contundente y expeditivo, sin templanzas ni relajaciones.

Escudero (3): Sobrepasado ante la movilidad de Adu Ares y el ritmo del Eibar. Acabó viendo una amarilla.

Riki (6): Hizo jugar al equipo con criterio, pero vio pasar demasiados balones por encima de su cabeza.

Villares (5): Perdido en los primeros minutos, con Riki y Mario asumiendo balón. Tuvo una ocasión.

Mario Soriano (6): Decisivo desde lo individual. Acabó agotado, y dio un bajón en la segunda parte junto al equipo.

Yeremay (4): Cayó en la provocación cuando ya había forzado una amarilla. No estuvo especialmente fino.

Mella (5): Sacrificado a tareas defensivas otra vez. Su trabajo y sus ganas son impagables para el resto.

Los jugadores del Deportivo del banquillo

Ximo Navarro (5): Competitivo en el lateral izquierdo.

Mulattieri (4): Poco aporte en un contexto complicado.

Charlie Patiño (4): No se hizo con el mando. Falló dos claras.

José Ángel (6): Dejó un corte providencial a Mada.

Luismi (4): Sin impacto en poco tiempo de juego.