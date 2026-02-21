Hidalgo: «Cuando te pones por delante, hay que gestionarlo todo mucho mejor»

Antonio Hidalgo se sentó en la silla de la sala de prensa del estadio de Riazor reconociendo que lo mejor del partido había sido «el resultado» y a partir de ahí analizó lo sucedido con el gol al Eibar en los primeros compases como punto de inflexión para mal en su equipo. «Empezamos bien, haciendo lo que requería el partido. Era lo que queríamos con y sin balón. Después sufrimos demasiado y el rival movió posiciones. Beñat (técnico del Eibar) cambió, nos empujó. Tuve que modificar la posición de David (Mella), también tuve que reajustar en la segunda parte. Fue una victoria importantísima, pero cuando te pones por delante, hay que gestionar todo mucho mejor», sentenció con autocrítica.

El técnico de Canovelles cree que «se crece (como equipo) sobre todo desde las victorias», que «son muy importantes para seguir en el grupo de arriba» de esta Segunda División. «Hay que ganar y debemos seguir mejorando muchas cosas», sentencia quien pretende, ante todo, «ser regulares noventa minutos. El plan de partido sale muchos muchísimos minutos, pero hay que prolongarlo».

Riazor mostró su malestar con el juego del equipo y esa sensación de desgobierno en los partidos, que se repitió en el encuentro ante el Eibar. No era la primera vez. El pico fue esa pelota al palo de Adu Ares que levantó murmullo en la grada. «El público es soberano y, en alguna situación cuando en casa el rival te empuja, puede haber esa situación (pitos, murmullo). Me quedo también con el empuje del estadio, con la energía que nos da», cuenta un entrenador que hace unos días confesó que estaba todavía en fase de ir entendiendo a la afición y al entorno de un equipo grande como el Deportivo.

Villares, Yeremay y Riki

Diego Villares fue una de las novedades en la apuesta ante los vascos para suplir a José Ángel, pero con unas funciones diferentes y con una redistribución de tareas: «Lo que buscamos es tener amplitud por fuera con David (Mella) y Yeremay. Para hundirlos necesitamos a un jugador como Villares para picar entre centrales y al área. Tenemos que cargar el área y eso fue algo que estaba pasando hasta que llegó nuestro gol. La idea era seguir empujando», contextualiza el preparador blanquiazul.

Hidalgo apuntó que la segunda de la segunda amarilla a Yeremay debieron «sacar antes» la falta para evitar el roce que desembocó en la amonestación, aunque dijo no poder aclarar mucho de la jugada, más allá de que «hubo una fricción». El canario podrá descansar la próxima semana al estar sancionado, algo que no le vendrá mal porque su estado físico está al límite. «A ver si las molestias van a menos. Hay que cuidarlo. Es clave (estar bien físicamente) para soportar esfuerzos en la primera línea de presión. Hay que recuperarlo de la mejor manera», cuenta.

Los cambios fueron múltiples en la segunda parte, entre ellos, uno de los sustituidos fue Riki Rodríguez, al sentirse «desorientado» por un balonazo.