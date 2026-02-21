Segunda RFEF
El Numancia amenaza la racha del Fabril
El filial no pierde desde noviembre y busca volver a ganar y apretar al Oviedo Vetusta, que jugará más tarde
Samu, duda tras jugar con la sub 19 el pasado jueves
El Fabril recibe este domingo (12.00, canal de Youtube del club blanquiazul) al Numancia, uno de los favoritos al ascenso a principio de curso, pero al que la temporada le ha terminado por situar en la séptima plaza, pugnando actualmente por entrar en la promoción de ascenso. Los de Manuel Pablo no se fían de la irregularidad numantina, con mucho talento en sus filas, en un duelo que arrancará horas antes del enfrentamiento del Oviedo Vetusta ante el Lealtad. El filial coruñés necesita ganar para seguir el ritmo del cuadro carbayón, y también de una Gimnástica Segoviana con un partido menos que, si vence, se unirá a la lucha por la primera plaza.
«Queda cada vez menos, los equipos intentan competir hasta el final y la dificultad aumenta. Nosotros tenemos que seguir en esa misma línea. A ver si en la parte ofensiva somos más determinantes», advirtió en la previa Manuel Pablo, quien sabe que a partir de ahora ganar cada partido será muy difícil para cualquier conjunto porque todos se están jugando algo por arriba o por abajo.
El Numancia, un equipo irregular y con talento
Respecto al Numancia, el club de Los Pajaritos viene de ganar a la UD Ourense y suma dos victorias, tres empates y dos derrotas en este 2026. «Es un equipo irregular, con buenos jugadores. No está encontrando su juego pero han fichado gente en diciembre. Están condicionados por las bajas. Era un equipo llamado para estar ahí arriba», incide el entrenador canario.
Los tiempos juegan a su favor: el primer equipo disputó su partido, con Bil y Noé entre los citados, pero podrá contar con sus dos grandes figuras ofensivas. Salvo sorpresa, recuperará el habitual 4-3-3 tras haber jugado con línea de cinco la semana pasada, en un 0-0 ante el Marino de Luanco muy condicionado por el terreno de juego. Es duda Samu Fernández, que jugó el jueves con la sub 19.
