Peru Nolaskoain, entre el vídeo indiscreto y la lesión eterna

De todos los errores de planificación que tuvo aquel Deportivo de la temporada 2019-20 que dio con sus huesos en Segunda B, Peru Nolaskoain fue de los menos sonrojantes. En la segunda mitad de temporada vinieron futbolistas más hechos y quizás demasiado de vuelta, pero en el arranque del ejercicio se apostó por la juventud, con Montero, Mollejo y el pivote vasco, al que también quería el Zaragoza, pero que acabó sellando su llegada a A Coruña. Prometía, nada le salió a nadie aquella temporada.

Nolaskoain fue titular indiscutible en un equipo perdido. Muy recordado fue su gol al Tenerife en el último partido de 2019 que le permitía al equipo mantener un hilo de esperanza para ese milagro que debía obrar en la segunda vuelta. Y casi lo consigue, de la mano de Fernando Vázquez, pero con el COVID como compañero de viaje en los últimos meses de una temporada casi veraniega, acabó cayendo a los infiernos.

Más allá del gol, Peru Nolaskoain quedó entre el imaginario porque aquel inoportuno vídeo que era para un grupo reducido de amigos en Instagram, pero que acabó en manos y en los teléfonos de todos. "No le ganamos ni a un equipo de la ONCE", llegó a decir un joven en pleno desahogamiento, desesperado por una racha de derrotas sin fin, que le llevó a no ganarle a nadie en casi una vuelta de competición. Aquella pieza audiovisual le persiguió, también el descenso y de forma silenciosa una lesión que le castigó casi dos años enteros.

Peru Nolaskoain anota el gol de la victoria contra el Tenerife en 2019 / Carlos Pardellas

El calvario

Volvió al Athletic con una lesión en un tobillo que no parecía grave, pero que no paraba de agravarse. Finalmente, después de varios tratamientos, acabó pasando por el quirófano. Entre el bisturí, las complicaciones y los diagnóstico inciertos, se pasó casi dos temporadas en la grada con una dolencia que le perseguía y que amenazó su carrera. Regresó. Poco, pero jugó en el Athletic. Pasó por el Amorebieta y ahora está asentado en el Eibar. Este sábado pisa un césped que le dio más disgustos que alegrías, pero en el que celebró uno de los goles que más gritó en su carrera.