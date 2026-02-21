Riki: "La necesidad de ganar en casa nos puede pesar"

El centrocampista asturiano, Riki Rodríguez, tuvo que ser sustituido tras marearse por un mal golpe en la victoria del Deportivo ante el Eibar por 1-0 en Riazor. No fue un buen partido de los blanquiazules, aunque el ex del Albacete cree que "las victorias saben mejor después de haberlas sufrido".

El jugador del Deportivo se marcha "contento" por el resultado, que fue lo positivo de una pobre imagen de los blanquiazules. Cree Riki que pasarlo mal será "la tónica habitual esta segunda vuelta". Pero después de "la derrota" ante el Castellón, considera que era importante vencer.

Su diagnóstico

Al Deportivo le faltó dominio ante un Eibar que pudo merecer más. Riki ve ahí un margen de mejora del equipo: "Al final creo que las segundas vueltas todos los equipos se juegan mucho y tienen algo en juego y va a ser difícil. Aquí en casa tenemos esa necesidad de ganar. A veces nos puede pesar. Cuanto antes nos lo quitemos y juguemos más liberados será mejor para todos".

Noticias relacionadas

Además, explicó el motivo por el que tuvo que ser sustituido. "Me dieron un pelotazo en la parte de atrás, estuve mareado, no me dio para seguir", expresó el centrocampista, que se tomó un gel para intentar mejorar su estado, pero no le valió en su primera titularidad en Riazor.