Deportivo
Villares: "Sufrimos más de lo que nos gustaría"
Sobre el juego en largo, cree que "no era la idea principal", pero la presión del Eibar les obligó a ello
Diego Villares cree que el Deportivo pasó más apuros de lo deseado en su victoria ante el Eibar en Riazor por 1-0, aunque se marchan "contentos por los tres puntos", que siempre "son importantes", en especial en este tramo final de curso en el que "todos los equipos suben un puntito y cada victoria es más complicada que la anterior". El de Samarugo volvió a ser titular tras varias semanas como suplente y cuajó un buen partido en el plano individual.
"Sufrimos más de lo que nos gustaría", explicó Diego Villares tras el triunfo por la mínima ante el Eibar gracias a un solitario tanto de Zakaria Eddahchouri. El centrocampista jugó junto a Mario y Riki. "Con balón me pidió que estuviera más alto que Mario, que él estuviera cerca de RIki, que pudiéramos cargar un poco más el área", explicó sobre su rol.
El de Samarugo cree que la "idea principal no era" jugar tanto en largo, aunque la presión del Eibar les obligó. "Con esa defensa de cinco saltaban mucho por dentro y ahí nos emparejaban y para nosotros era más complicado y tuvimos que jugar más en largo de lo que nos hubiera gustado", analizó. Además, hidalgo, durante el partido, tuvo que pasar a una defensa de cinco: "Cambió a Mella y a Yere porque nos estaban creando bastante peligro. Ahí cambió para hacer la línea de cinco y nos cambió a los de dentro para intentar presionar un poco más y no meternos tan atrás y no hundirnos tanto".
