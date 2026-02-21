Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yeremay, expulsado tras ver dos tarjetas amarillas en el descuento

Yeremay ante el Eibar

Yeremay ante el Eibar / Iago Lopez

El Deportivo se desplazará el próximo fin de semana a Donosti para jugar ante la Real Sociedad B y en ese partido no estará Yeremay Hernández después de que fuese expulsado en el descuento. Vio las dos amarillas con el tiempo reglamentario cumplido, con lo que cuando vuelva, seguirá apercibido de sanción.

