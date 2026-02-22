2-1 | Victoria de equipo grande para el Fabril ante el Numancia

El Fabril venció por la mínima al Numancia (2-1) y sacó su mejor versión para imponerse ante una de las grandes plantillas de la competición. El equipo de Manuel Pablo, impulsado por Mario Nájera y Noé Carrillo, goleadores de la mañana en Abegondo, perdonó al cuadro visitante y pasó algún apuro innecesario tras dominar con claridad el duelo.

Con la seriedad que exige una gran cita, el Fabril mostró su versión más competitiva, madura y ambiciosa ante un buen Numancia que saltó a Abegondo a castigar al contraataque. El partido empezó trabado, plagado de errores, disputas e interrupciones que impidieron a los blanquiazules estar en su salsa. Pero con el paso de los minutos el equipo de Manuel Pablo domó el ritmo, y la paciencia de su juego tuvo premio.

Exponerse pudo salir caro, porque Dani García tuvo una clara a la contra, pero un minuto después, en el 38, el Fabril logró girar de izquierda a derecha con velocidad. Quique Teijo sorprendió por la banda y asistió a Mario Nájera, quien abrió el marcador con un remate preciso al primer toque. Hasta entonces, un golpeo aislado de Mané había sido la única ocasión contabilizada, pero el cuadro local tuvo en todo momento la situación controlada.

Se desató entonces el Fabril, en un perfecto 4-3-3. Con Domínguez ya sobre el campo, que sustituyó a Manu Ferreiro, lesionado, las amenazas exteriores estaban más claras con Fabi y el zurdo en los costados. Poco después del 1-0, Noé Carrillo amplió la ventaja tras una jugada que inició en un balón largo Teijo. Bil Nsongo aguantó con paciencia el esférico hasta que apareció David Domínguez, quien filtró una asistencia de libro al 6. Noé se desmarcó a la espalda de la defensa, el espacio indefendible que tan bien ataca el centrocampista, y cruzó un disparo inapelable. 2-0.

El Numancia apretó al Fabril en la segunda parte

El Numancia dio un paso al frente tras el descanso y logró recortar distancias tras un tanto de Pablo Álvarez, quien castigó una desatención en área propia de la defensa. El atacante estaba totalmente solo cuando recibió y chutó a placer.

No se puso nervioso el equipo de Manuel Pablo, superior tanto colectiva como individualmente al conjunto numantino. El Fabril no tardó nada en volver a tomar el mando del encuentro, y rozó el tercero en varias ocasiones. Primero, con un doble remate de Fabi; después, con una ocasión clara de Nájera que salvó Iván Martínez, héroe de los visitantes en repetidas ocasiones.

El Fabril no sentenció el duelo, pese a tener muchas oportunidades claras, en especial de Nájera, el más activo de cara al gol. Estuvo a punto de pagarlo caro cuando Dani García, en el minuto 79, puso el empate, pero estaba en fuera de juego.

El Numancia llegó a tener una más en el descuento que salvó Iker Vidal para dar tres puntos claves al filial coruñés, quien sigue demostrando ser un equipo muy maduro al que no le pesa ni el escenario ni el rival.