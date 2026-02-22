2-2 | Karla Bermejo rescata un punto para el Dépor Abanca B

El Dépor Abanca B salvó los muebles (2-2) en duelo vital contra el Real Avilés Industrial en Abegondo. Karla Bermejo, con un doblete, rescató al filial blanquiazul en un duelo clave por la permanencia en Segunda RFEF.

Las asturianas, en puestos de descenso, golpearon primero, nada más arrancar la segunda mitad. Bermejo, de dulce desde que llegó en enero al Dépor, empató de inmediato. Aunque Paula Carballo firmó el 1-2 para el Avilés a poco más de diez minutos para el final, a la delantera balear le dio tiempo para firmar el 2-2 y evitar males mayores ante un rival directo.