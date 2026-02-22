La chilena de un ex del Deportivo que aspira a ser el gol de la jornada en España: "Es el mejor de mi carrera"

Hay goles bonitos, estéticos, de los que gusta anotar y enmarcar, pero pocos tan especiales como una chilena. Ocurrió este fin de semana en Segunda División y el protagonista tiene pasado en el RC Deportivo. Con 0-0, a los siete minutos, y para abrir la cuenta de un Sporting-Valladolid, un partido grande de la categoría que terminó finalmente con empate (2-2). El tanto, y la asistencia para el empate final, fueron obra de Juan Otero, el MVP de un Sporting que aspira a pelear el ascenso.

El Sporting de Gijón de Borja Jiménez ganó con goles de dos exdeportivistas. Hay unos cuantos, porque además del zaguero Pablo Vázquez, que puso el definitivo 2-2 en el electrónico, fue titular en la medular Álex Corredera, con pasado en el Fabril antes de hacer carrera en clubes como el Badajoz, el Tenerife o el Khimki, en el que vivió una aventura el curso pasado en Rusia.

A los siete minutos de juego el Sporting abrió el marcador con un gol que aspira a ser el mejor de la jornada 27 en la categoría de plata y, también, el más bonito del fútbol español este fin de semana. Su autor, modesto, cree que "no fue una chilena completa", como expresó tras el partido, aunque el gesto dejó sin palabras al público del Molinón.

Las palabras del ex del Deportivo tras su gol

“Es el gol más bonito de mi carrera. En el entrenamiento lo había intentado y los compañeros se reían, pero hoy me salió. No me lo creía. Para mí es el mejor gol”, explicó el delantero del conjunto gijonés tras un empate que deja un sabor agridulce en el ariete.

Por si anotar fuese poco, en la segunda parte asistió a Pablo Vázquez para poner el 2-2 y, así, sumar su 10ª asistencia del curso. En total son ya 8 goles y 10 pases que acaban en anotación, con una producción total de 18 este curso. El ariete colombiano de 30 años, con pasado en el Fabril, volvía tras dos encuentros de sanción y lo ha hecho por la puerta grande.

Juan Otero, ex del Deportivo, celebra su golazo con el Sporting / LaLiga

Así fue el golazo de chilena de Juan Otero

Las cámaras de DAZN captaron el tanto del cafetero:

Regreso tras sanción y compromiso colectivo

El colombiano también valoró su regreso al once tras cumplir sanción. Otero reapareció con protagonismo directo en tan solo siete minutos y liderazgo en ataque, demostrando que sigue siendo una pieza clave para el esquema sportinguista. “Justo después de dos partidos sin jugar, hoy de vuelta he podido ayudar al equipo. Me voy contento, aunque no haya servido para los tres puntos”, señaló.

Noticias relacionadas

Más allá de su brillante actuación individual, el atacante dejó claro que su prioridad es el colectivo: “Si puedo dar una asistencia, genial, y si puedo meter gol estaré contento. Lo importante es aportar al equipo”.